Cristiano Ronaldo recibe muchísimas críticas en todo el mundo El astro portugués compara la liga saudí con la francesa y vuelve a encender el debate con declaraciones sobre Messi y Vinícius Jr.

30/12/2024 · 11:26 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante los Globe Soccer Awards en Dubái, Cristiano Ronaldo dejó declaraciones que han causado un aluvión de críticas. Desde sus comentarios sobre la Ligue 1 hasta su opinión sobre el Balón de Oro, el delantero del Al-Nassr vuelve a estar en el ojo del huracán.

La Ligue 1 en el punto de mira

Cristiano Ronaldo no dudó en expresar su punto de vista sobre la Ligue 1, dejando en claro su preferencia por la liga saudí. “La liga saudí es mejor que la Ligue 1, por supuesto. Francia es solo el Paris Saint-Germain; el resto está acabado. Si no me creen, tratad de esprintar con 38, 39 y 40 grados centígrados y veréis”, afirmó durante el evento.

Aunque sus palabras parecían destacar las dificultades de competir en Arabia Saudita, el mensaje fue interpretado como una crítica directa a la liga francesa y, por extensión, a Lionel Messi, quien recientemente jugó en el PSG antes de mudarse al Inter Miami.

La Ligue 1 no tardó en responder. A través de su cuenta oficial en español, la liga publicó una imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022, acompañada por el texto: “Leo Messi jugando con 38 grados” y el icónico emoji de una cabra, referencia a su estatus como el “GOAT” (mejor de todos los tiempos).

La respuesta divide opiniones

El tuit de la Ligue 1 generó un intenso debate en redes sociales. Por un lado, los seguidores de Lionel Messi interpretaron la publicación como una defensa contundente del legado del argentino y de la liga francesa. Por otro, los fanáticos de Ronaldo consideraron que sus palabras no eran un ataque, sino una reivindicación del crecimiento del fútbol saudí, que ha atraído a grandes estrellas como Neymar, Karim Benzema y N’Golo Kanté.

Para algunos críticos, las declaraciones de Ronaldo reflejan una falta de respeto hacia una de las competiciones históricas del fútbol europeo. Sin embargo, otros las ven como un intento de destacar la inversión y el desarrollo del fútbol en Arabia Saudita, que busca posicionarse como una de las potencias del deporte a nivel global.

El Balón de Oro: un tema candente

Cristiano Ronaldo también aprovechó su intervención en Dubái para compartir su opinión sobre el Balón de Oro 2024, dejando claro que, en su perspectiva, Vinícius Jr. merecía el galardón más que cualquier otro jugador.

“Ganó la Champions y el desempeño que tuvo en la final fue increíble. Por eso creo más en estos premios”, aseguró Ronaldo, refiriéndose a los Globe Soccer Awards, en los que Vinícius también fue reconocido. Con esta declaración, el portugués cuestionó indirectamente la decisión de los organizadores del Balón de Oro, generando otro foco de debate en el mundo futbolístico.

El comentario de Ronaldo sobre Vinícius Jr. fue visto como un acto de respaldo hacia el brasileño, quien se ha convertido en una de las piezas clave del Real Madrid. Sin embargo, algunos interpretaron sus palabras como un intento de devaluar los logros recientes de Messi, ganador de su octavo Balón de Oro.

Cristiano y la constante controversia

No es la primera vez que las declaraciones de Cristiano Ronaldo generan una tormenta mediática. Su estatus como uno de los mejores futbolistas de la historia lo mantiene siempre bajo el escrutinio público, y cada palabra suya es analizada al detalle.

Mientras algunos celebran su sinceridad y confianza, otros critican lo que perciben como un exceso de ego en sus afirmaciones. Lo cierto es que Ronaldo sigue siendo una figura polarizadora, capaz de despertar pasiones en todo el mundo del fútbol.

Un debate eterno: ¿Ronaldo o Messi?

Las palabras de Cristiano Ronaldo no solo reavivaron la rivalidad entre el portugués y Messi, sino que también volvieron a encender el eterno debate entre sus seguidores. Aunque ambos jugadores están en etapas diferentes de sus carreras, cada declaración refuerza la fascinación y el interés que generan estas dos leyendas del deporte.

En un fútbol que evoluciona constantemente, el legado de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sigue siendo el tema de conversación preferido de aficionados, expertos y competidores. Y con cada nueva polémica, queda claro que su impacto trasciende más allá del campo.