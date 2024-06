Croacia e Italia se enfrentan este lunes 24 de junio de 2024 desde las 15hs (hora en República Dominicana) en el Red Bull Arena de Leipzig, por la tercera fecha en el Grupo C de la Eurocopa 2024.

Croacia viene de empatar por 2 a 2 frente a Albania y ser derrotado por España 3 a 0. En su último partido de la fase de grupos está obligado a ganarle a los italianos. Sin embargo, no le será suficiente y deberá esperar a que Albania no le gane a La Roja.

Italia depende de sí misma luego de perder 1 a 0 con España y ganarle 2 a 1 a Albania. En el caso de lograr una victoria en el Red Bull Arena, estarán en la próxima instancia y hasta podría ser primero si España no gana. En el caso de empatar y Albania se impone, el clasificado se definirá por diferencia de gol.

