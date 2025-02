El Cruz Azul y el Pachuca se enfrentarán en una nueva jornada de la Liga MX, en un partido clave para ambos equipos. La Máquina llega con confianza tras su victoria sobre Tijuana (3-2), mientras que los Tuzos buscarán mejorar su rendimiento luego de empatar 0-0 contra Atlas.

El encuentro se jugará en el Estadio Azteca, donde los locales intentarán hacer valer su condición y mantener el buen paso en el torneo.

⌚️ | Hello, what time is it? #TBT pic.twitter.com/RBxoO1kCVQ

— Club Pachuca (@Tuzos) February 7, 2025