El fútbol uruguayo siempre ha sido una cantera de talentos excepcionales que brillan tanto a nivel local como internacional. En el actual mercado de pases, algunos jugadores destacan no solo por su talento en el campo, sino también por su alto valor económico. A continuación, presentamos a los cinco jugadores más caros de Uruguay en el mercado de transferencias:

Federico Valverde

Federico Valverde se ha consolidado como uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo. Su versatilidad, capacidad defensiva y ofensiva, y su incansable energía lo han convertido en una pieza clave para el Real Madrid. Con solo 25 años, Valverde tiene un futuro brillante y es el jugador uruguayo más valioso del momento.

OFFICIAL: Fede Valverde is Uruguay's captain for this Copa America

inshallah he lifts it on the last day 🏆🙏🏻 pic.twitter.com/NJbRC0sM4q

— 🌴¹⁵🇺🇾🇵🇹🇫🇷 (@Camaverde_) June 24, 2024