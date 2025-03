¿Cuándo juega Independiente por la Copa Sudamericana? El Rojo enfrentará a Guaraní, Nacional Potosí y Boston River en la fase de grupos. Conoce el calendario completo y cómo quedaron las zonas del torneo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Atlético Independiente ya tiene definidos sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. El sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL determinó que el equipo de Avellaneda integrará el Grupo A, donde se medirá con Guaraní (Paraguay), Nacional Potosí (Bolivia) y Boston River (Uruguay) en busca de un lugar en la siguiente fase.

El Rojo, con su rica historia internacional y sus siete títulos de Copa Libertadores, intentará volver a ser protagonista en un certamen donde ya se consagró en 2010 y 2017. Bajo la conducción de su entrenador, el equipo buscará avanzar a las instancias decisivas con el objetivo de sumar una nueva estrella a su escudo.

Los rivales de Independiente en la Copa Sudamericana 2025

El Grupo A presenta desafíos de distintas características, con viajes exigentes y rivales que buscarán complicar al Rojo.

Guaraní (Paraguay): Tradicional equipo paraguayo con experiencia en torneos internacionales. Su estadio, el Rogelio Livieres de Asunción, es una fortaleza difícil para cualquier visitante.

Nacional Potosí (Bolivia): Jugar en la altura de Potosí (4.000 metros sobre el nivel del mar) será un reto físico y táctico para Independiente. Nacional Potosí se hace fuerte en casa y suele aprovechar las condiciones climáticas para sacar ventaja.

Boston River (Uruguay): Club en crecimiento en el fútbol uruguayo. Aunque no tiene el peso de los grandes equipos charrúas, ha demostrado ser un rival peligroso en el ámbito sudamericano.

El calendario de Independiente en la fase de grupos

El camino del Rojo en la Copa Sudamericana 2025 ya tiene fechas y horarios confirmados:

Fecha 1 – 1 de abril | Nacional Potosí vs. Independiente (V) – 19:00 h

Fecha 2 – 8 de abril | Independiente vs. Boston River (L) – 19:00 h

Fecha 3 – 22 de abril | Guaraní vs. Independiente (V) – 19:00 h

Fecha 4 – 6 de mayo | Boston River vs. Independiente (V) – 21:30 h

Fecha 5 – 15 de mayo | Independiente vs. Guaraní (L) – 19:00 h

Fecha 6 – 28 de mayo | Independiente vs. Nacional Potosí (L) – 19:00 h

Todo listo para la @Sudamericana 🏆#Independiente encabeza el Grupo A, que comparte junto a Guaraní (PAR), Nacional de Potosí (BOL) y Boston River (URU). ¡A TODAS PARTES TE SEGUIREMOS!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/WaD669OSPa — C. A. Independiente (@Independiente) March 17, 2025

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2025

El sorteo dejó grupos parejos y con duelos atractivos. Equipos argentinos, brasileños, paraguayos y colombianos se perfilan como los grandes protagonistas.

Grupo A: Independiente (ARG), Guaraní (PAR), Nacional Potosí (BOL) y Boston River (URU).

Grupo B: Defensa y Justicia (ARG), Universidad Católica (ECU), Cerro Largo (URU) y Vitória (BRA).

Grupo C: América de Cali (COL), Huracán (ARG), Racing (URU) y Corinthians (BRA).

Grupo D: Gremio (BRA), Godoy Cruz (ARG), Sportivo Luqueño (PAR) y Atlético Grau (PER).

Grupo E: Cruzeiro (BRA), Palestino (CHI), Unión (ARG) y Mushuc Runa (ECU).

Grupo F: Fluminense (BRA), Unión Española (CHI), Once Caldas (COL) y San José (BOL).

Grupo G: Lanús (ARG), Vasco da Gama (BRA), Academia Puerto Cabello (VEN) y Melgar (PER).

Grupo H: Atlético Mineiro (BRA), Caracas (VEN), Cienciano (PER) y Deportes Iquique (CHI).

Independiente y un nuevo desafío continental

El Rey de Copas inicia un nuevo camino en el ámbito internacional con la ilusión de volver a levantar un título sudamericano. Con un grupo competitivo, viajes exigentes y partidos claves en Avellaneda, el Rojo sabe que la clasificación no será sencilla, pero confía en su historia y en su plantel para dar pelea.