¿Cuántas finales perdió Brasil en su historia de Mundial de Futsal? La selección de Brasil es la máxima ganadora del Mundial de Futsal, pero alguna vez logró caer en una final. Acá te contamos todos los detalles.

Brasil, la potencia máxima en la historia del futsal mundial, está a un paso de sumar una nueva final a su amplio palmarés en la modalidad, siendo uno de los cuatro mejores equipos del Mundial de Uzbekistán 2024. El equipo dirigido por Marquinhos Xavier enfrentará a Ucrania en las semifinales con la esperanza de alcanzar otra final y enfrentarse a Argentina o Francia por el título. Sin embargo, pese a ser la selección más exitosa en la historia del futsal, Brasil ha sufrido derrotas dolorosas en finales de mundiales anteriores.

Con cinco títulos mundiales (1989, 1992, 1996, 2008 y 2012), Brasil ha demostrado su supremacía en cada rincón del planeta. Pero no todo ha sido triunfo para la “Canarinha”. En el año 2000, durante el Mundial de Futsal en Guatemala, Brasil cayó en la final ante España, en lo que fue su primera gran derrota en la historia de la competición. Este tropiezo marcó un momento clave para la selección sudamericana, que hasta entonces había dominado la disciplina sin mayores contratiempos.

El palmarés de Brasil en Mundiales de Futsal

Brasil ha disputado todas las ediciones del Mundial de Futsal de la FIFA desde su inicio en 1989, y ha logrado llegar a la final en cinco ocasiones. Su primera derrota en una final llegó en el año 2000, pero su dominio global sigue siendo evidente: es la selección con más campeonatos ganados y la de mejor rendimiento histórico, con un impresionante 89% de victorias en todas las competiciones oficiales de futsal organizadas por la FIFA y la Conmebol.

En el Mundial de 2000, a pesar de un gran desempeño a lo largo del torneo (7 victorias y una sola derrota, con 78 goles a favor y solo 14 en contra), Brasil sucumbió en la final ante una España que emergía como potencia. Esta fue la única vez que Brasil terminó como subcampeón.

A lo largo de la historia de los Mundiales, además de su subcampeonato en el año 2000, Brasil también ha quedado fuera del podio en una ocasión: en 2016, cuando fue eliminado en los octavos de final en el torneo celebrado en Colombia. Pese a este bache, Brasil ha estado consistentemente en la cima del futsal, obteniendo también dos terceros lugares en 2004 y 2021, consolidando su estatus como la selección con mayor historia y efectividad en el deporte.

Uzbekistán 2024: una nueva oportunidad

En el Mundial de Uzbekistán 2024, Brasil busca redimirse y sumar otro título a su impresionante colección. Actualmente, ocupa la primera posición en el ranking mundial de futsal, y su historia en el deporte la respalda como favorita. Sin embargo, el desafío no es menor. Enfrentarán a Ucrania en semifinales, un equipo que ha demostrado su fortaleza en este torneo, y si logran avanzar, tendrán que medirse contra Argentina o Francia, rivales con los que han tenido históricos duelos.

El desenlace está por escribirse, y aunque Brasil es sin duda la selección con mejor promedio de victorias, el futsal sigue siendo un deporte impredecible. ¿Podrá la “Canarinha” evitar sumar otra derrota en una final mundialista? La historia, la calidad y la presión están de su lado. La próxima batalla será decisiva para definir si Brasil sigue siendo el gigante indiscutido o si deberá enfrentar un nuevo capítulo de dolor en su gloriosa trayectoria.