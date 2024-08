¿Cuantos títulos tiene Thiago Silva en su carrera? El central brasilero, volvió a su país para ganar la Copa Libertadores con Fluminense. Acá repasamos su carrera.

Thiago Emiliano da Silva, conocido en el ámbito futbolístico simplemente como Thiago Silva, es uno de los defensores más destacados de su generación y un símbolo del fútbol brasileño. Nacido en Río de Janeiro el 22 de septiembre de 1984, Silva ha dejado una marca indeleble en los clubes por los que ha pasado, así como en la selección nacional de Brasil. Su carrera, marcada por triunfos y desafíos, ahora toma un nuevo rumbo con su regreso al Fluminense, equipo en el que comenzó a forjar su leyenda.

Thiago Silva inició su carrera profesional en 2001, jugando en la tercera división de Río Grande do Sul. Su talento emergente pronto lo llevó al E. C. Juventude, donde su desempeño en el Campeonato Brasileño de 2004 le valió el Balón de Plata de la revista Placar. Esta destacada actuación le abrió las puertas del Porto, de Portugal, aunque su paso por Europa se vio marcado por problemas de salud que incluyeron neumonía. La adversidad no pudo frenar su carrera, y en 2006, Silva volvió a Brasil para unirse al Fluminense.

Fé para nunca desistir, força para suportar as dificuldades, foco e trabalho para atingir nossos objetivos. Seguiremos focados e evoluindo. Agora é descansar e recuperar para terça-feira! pic.twitter.com/YuePikSqne — Thiago Silva (@tsilva3) August 18, 2024

En el Fluminense, Silva mostró su calidad y se convirtió en una pieza clave para el club, ganando la Copa de Brasil en 2007 y alcanzando la final de la Copa Libertadores en 2008. Su sólido rendimiento en el club carioca no pasó desapercibido, y en diciembre de 2008, fue fichado por el A. C. Milan de Italia.

Su paso por el Milan fue significativo. Silva se consolidó como uno de los mejores defensores del mundo, ayudando al club a conquistar la Serie A en 2010-11 y la Supercopa de Italia en 2011. Su habilidad defensiva y liderazgo en el campo se destacaron especialmente en la Liga de Campeones de la UEFA, aunque el Milan fue eliminado en los cuartos de final en 2011.

En 2012, Silva dio otro salto en su carrera al fichar por el París Saint-Germain (PSG) en una transferencia récord de 42 millones de euros. En el PSG, se convirtió en el pilar defensivo del equipo, contribuyendo a una impresionante serie de victorias en la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia. Su liderazgo como capitán fue fundamental para el éxito del PSG en el fútbol francés durante casi una década.

El éxito internacional de Thiago Silva se refleja en su participación con la selección brasileña. Ganó la Copa Confederaciones en 2013 y la Copa América en 2019. Además, tuvo destacadas actuaciones en cuatro Copas del Mundo, incluyendo el cuarto lugar en 2014 y los cuartos de final en 2018 y 2022.

Tras un breve paso por el Chelsea, donde ayudó al club a ganar la Liga de Campeones de la UEFA en 2021, Silva regresó al Fluminense en 2024. Su retorno al club que le dio la primera oportunidad en su carrera marca el comienzo de una nueva etapa llena de expectativas y esperanzas para el equipo carioca.

Chelsea FC.

Campeón de la UEFA Champions League 2020/2021

Campeón de la Supercopa de Europa 2021/2022

Campeón del Mundial de Clubes de la FIFA 2022

Paris Saint-Germain (PSG).

Campeón de la Ligue 1 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Campeón de la Copa de Francia 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020

Campeón de la Copa de Liga de Francia 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020

Campeón de la Supercopa de la Liga de Francia 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020

AC Milan.

Campeón de la Supercopa de Italia 2011/2012

Campeón de la Serie A 2010/2011

Fluminense.

Campeón de la Copa de Brasil 2007

Selección de Brasil.

Medalla de Oro – Juegos Olímpicos Pekín 2008

Medalla de Oro – Juegos Olímpicos Beijing 2012

Campeón de la Copa Confederaciones 2013

Campeón Copa América 2019

Thiago Silva es más que un defensor de élite; es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Su regreso al Fluminense no solo es una oportunidad para aportar su vasta experiencia, sino también un testimonio de su amor por el club que lo vio crecer. Con una carrera llena de títulos nacionales e internacionales, Silva continúa siendo una figura influyente en el fútbol y un ícono para las nuevas generaciones.

El capítulo actual de su carrera, en el Fluminense, promete nuevas aventuras y desafíos, mientras el futbolista brasileño busca cerrar su carrera profesional con un regreso glorioso a casa.