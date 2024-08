En una noche que promete ser electrizante en el Maracaná, el Gremio se enfrenta al Fluminense en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Con una ventaja de 2-1 obtenida en el encuentro de ida, el equipo brasileño liderado por Martin Braithwaite buscará asegurar su lugar en los cuartos de final del torneo continental más prestigioso de América del Sur.

Martin Braithwaite, el delantero danés que ha hecho carrera en varios clubes europeos de renombre, se ha convertido en una pieza clave para el Gremio. Con una destacada trayectoria que incluye pasos por el FC Barcelona y el Middlesbrough, Braithwaite ha demostrado ser un atacante versátil y peligroso. Su habilidad para marcar goles y su experiencia en competiciones internacionales lo convierten en el principal referente del equipo brasileño.

Nacido el 5 de junio de 1991 en Esbjerg, Dinamarca, Martin Braithwaite comenzó su carrera profesional en el Esbjerg fB, antes de dar el salto a clubes de mayor renombre en Europa. Su habilidad en el ataque le permitió firmar con el Toulouse FC en la Ligue 1, donde se destacó por su capacidad de finalizar jugadas. Su rendimiento lo llevó al Middlesbrough de la Championship inglesa y posteriormente al FC Barcelona en la temporada 2019-2020, donde aunque tuvo un papel secundario, dejó su huella en el club culé.

En el Barcelona, Braithwaite tuvo la oportunidad de jugar en la máxima competición europea y en la Liga española. Su experiencia en el fútbol de élite ha sido fundamental para su adaptación y liderazgo en el Gremio, donde su rol se ha intensificado desde su llegada.

