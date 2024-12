La salida de Toni Kroos, uno de los grandes pilares del Real Madrid en la última década, dejó un vacío que parecía difícil de llenar. Durante los primeros meses de la temporada 2024-25, el equipo mostró dificultades en el control de los partidos, con un juego más dependiente de las individualidades que de la cohesión colectiva. Sin embargo, Carlo Ancelotti, tras meses de ajustes, ha encontrado la solución: Dani Ceballos.

El centrocampista español, con una nueva función en el esquema táctico, se ha convertido en el eje del equipo, liderando el ritmo de los partidos y ofreciendo un equilibrio que potencia el rendimiento de sus compañeros como Jude Bellingham y Federico Valverde. Ceballos no solo ha asumido la responsabilidad de distribuir el balón con precisión, sino que también libera a los otros mediocampistas de tareas defensivas, permitiéndoles brillar en ataque.

Ceballos ha demostrado que puede ser más que un simple sustituto de Kroos, consolidándose como uno de los mejores mediocentros de LaLiga. Sus estadísticas hablan por sí solas:

Among all La Liga midfielders, Dani Ceballos ranks FIRST in:

– Passes per 90

– Accurate passing % per 90

– Forward passes per 90

– Accurate forward passing % per 90

– Short passes per 90

He also ranks 3rd in progressive passes per 90. (@DataMB_)

