Deportivo Pereira vs. Once Caldas: alineaciones y todo sobre el “Clásico Cafetero” por la Liga BetPlay Dimayor Este sábado 22 de marzo, a las 6:20 p.m. (hora COL), el Deportivo Pereira recibirá a Once Caldas en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-I. Ambos equipos necesitan el triunfo en un duelo marcado por la rivalidad regional.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Deportivo Pereira vs. Once Caldas: todo listo para la edición 222 del Clásico Cafetero La emoción del fútbol colombiano se traslada al Eje Cafetero con una nueva edición del clásico entre Deportivo Pereira y Once Caldas. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Liga BetPlay 2025-I, se disputará este sábado 22 de marzo en el estadio Hernán Ramírez Villegas, a partir de las 6:20 p.m. (hora COL). Este enfrentamiento, uno de los más tradicionales del fútbol colombiano, llega con un tinte especial, ya que ambos equipos necesitan sumar para sus respectivos objetivos. Mientras el Pereira busca consolidarse en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares, el Once Caldas quiere volver a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas. Esta semana jugamos el Clásico Cafetero. 🔛🔥⚽️ 🏆 Fecha 10 – Liga Betplay Dimayor

🆚 @oncecaldas

🗓️ Sábado 22/03.

⌚️ 6:20 P.M.

🏟️ Estadio Hernán Ramírez Villegas. ¡LA CASA DE AMARILLO Y ROJO! 🐺💊 #FútbolEnPaz pic.twitter.com/TXwSXnikjO — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) March 17, 2025 Posibles alineaciones Deportivo Pereira El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez viene de dos victorias consecutivas y buscará mantener la racha positiva en casa. Así podría formar:

Once titular: Salvador Ichazo; Walmer Pacheco, José Moya, Jhostín Medranda, Yeison Suárez; Jorge Bermúdez, Juan David Ríos; Yesús Cabrera, Carlos Darwin Quintero, Yúber Quiñones y Gianfranco Peña. Once Caldas El ‘Blanco Blanco’ de Manizales, bajo la dirección de Hernán Darío Herrera, espera dar el golpe en condición de visitante. Así alinearía:

Once titular: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jersson Malagón, Juan Felipe Castaño; Iván Rojas, Mateo García, Alejandro García; Jefry Zapata, Michael Barrios y Dayro Moreno. ¿Dónde ver el partido? El clásico podrá seguirse en Win Sports (señal básica) y Win+ Fútbol (premium). También estará disponible vía streaming en Win Play, mientras que Claro Sports ofrecerá cobertura con todos los detalles. El presente de Pereira Los ‘Matecañas’ han mostrado signos de recuperación y llegan con confianza tras dos victorias seguidas sin recibir goles. Así han sido sus últimos partidos: 14.03.2025 | Bucaramanga 0-1 Deportivo Pereira

08.03.2025 | Deportivo Pereira 2-0 Envigado

01.03.2025 | América de Cali 2-0 Deportivo Pereira

22.02.2025 | Deportivo Pereira 2-0 Fortaleza

19.02.2025 | Once Caldas 3-1 Deportivo Pereira El presente de Once Caldas El equipo de Manizales, además de enfocarse en la Liga, tiene la mira puesta en la Copa Sudamericana, donde compartirá grupo con Fluminense, Unión Española y San José. Sin embargo, su rendimiento en el torneo local ha sido irregular: 15.03.2025 | Once Caldas 0-1 Santa Fe

10.03.2025 | Deportes Tolima 2-0 Once Caldas

05.03.2025 | Once Caldas 1-0 Millonarios (Copa Sudamericana)

02.03.2025 | Once Caldas 1-2 Alianza FC

22.02.2025 | Águilas Doradas 0-1 Once Caldas Preparándonos para el clásico. 🔝🔥 ¡Ustedes en las tribunas, nosotros en la cancha! #FútbolEnPaz 🐺💊 pic.twitter.com/KWDcvZajvl — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) March 17, 2025 Designaciones arbitrales Árbitro central: José Ortiz

Asistente 1: David Fuentes

Asistente 2: Jorge Narváez

Cuarto árbitro: Jhon Aguilar

VAR: Keiner Jiménez

AVAR: Wilmar Montaño Con dos equipos urgidos de puntos y la rivalidad regional como telón de fondo, el Clásico Cafetero promete ser un partido vibrante en Pereira.