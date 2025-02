Deportivo Riestra vs Talleres: Alineaciones, análisis, estadísticas y más El "Malevo" y la "T" ya tienen alineaciones probables para un partido que promete emociones en el Guillermo Laza.

Riestra y Talleres: cómo se preparan para el choque del viernes

Este viernes 21 de febrero, Deportivo Riestra recibirá a Talleres de Córdoba en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. Con ambos equipos buscando mejorar su rendimiento, las alineaciones probables ya dan pistas de cómo se desarrollará el juego.

El Malevo, ahora dirigido por Gustavo Benítez, apostaría por un esquema 4-4-2, buscando solidez en defensa y contundencia en ataque. Por su parte, Talleres, bajo el mando de Alexander Medina, se presentaría con un 4-2-3-1, privilegiando el control en la mitad de la cancha.

El partido comenzará a las 17:00 (hora de Argentina) y será transmitido por ESPN Premium.

Riestra mantiene su esquema y apuesta por la ofensiva

El equipo de Gustavo “Tata” Benítez, que asumió recientemente tras la salida de Cristian Fabbiani, mantendría la estructura táctica utilizada en las últimas fechas.

Arquero: Ignacio Arce

Defensores: Pedro Ramírez, Cristian Paz, Nicolás Caro Torres, Jonatan Goitía

Mediocampistas: Nicolás Sansotre, Pablo Daniel Monje

Delanteros: Milton Célic, Mario Sanabria, Nicolás Benegas, Jonathan Herrera

Opciones en el banco: Eric Tovo, Antony Alonso, Gonzalo Bravo, Nahuel Manganelli, Sergio Ortiz, Braian Guille, Alexander Díaz, Mateo Ramírez, Facundo Miño, Brian Sánchez, Mariano Bracamonte, Gabriel Obredor.

El Malevo llega con la necesidad de reponerse tras perder el invicto frente a Sarmiento y con la expectativa de que la transición en el cuerpo técnico no afecte su rendimiento.

Talleres busca estabilidad con un mediocampo reforzado

El equipo cordobés ha mostrado irregularidad en sus primeras presentaciones y necesita sumar para no perder terreno en la tabla. Alexander Medina confiaría en un 4-2-3-1, apostando a la versatilidad en el mediocampo.

Arquero: Guido Herrera

Defensores: Gastón Benavídez, Juan Portillo, Santiago Fernández, Miguel Navarro

Mediocampistas: Joaquín Mosqueira, Matías Galarza, Rubén Botta, Matías Galarza Fonda

Delanteros: Nahuel Bustos, Federico Girotti

Suplentes disponibles: Javier Burrai, Juan Rodríguez, Valentín Depietri, Blás Riveros, Augusto Schott, Cristian Tarragona, Marcos Portillo, Juan Portilla, Ulises Ortegoza, Emmanuel Reynoso, Sebastián Palacios, Rick.

Baja confirmada: Matías Catalán no estará disponible para este encuentro.

Cómo llegan ambos equipos a la séptima fecha

Tabla de posiciones actual

Pos. Equipo Pts PJ G E P DIF 5° Deportivo Riestra 9 6 2 3 1 +4 13° Talleres de Córdoba 4 5 1 1 3 -2

El presente de Deportivo Riestra: sólido pero con altibajos

El Blanquinegro ha mostrado una buena versión en el torneo, aunque su reciente caída ante Sarmiento (2-1) marcó su primera derrota.

Últimos seis partidos:

Victoria 2-0 vs. Lanús

Empate 0-0 vs. San Martín (SJ)

Goleada 3-0 vs. Atlético Tucumán

Empate 1-1 vs. Defensa y Justicia

Empate 0-0 vs. Rosario Central

Derrota 2-1 vs. Sarmiento

Estadísticas clave:

Goles por partido: 1.17

1.17 Goles recibidos por partido: 0.5

0.5 Porcentaje de victorias: 33%

Talleres y un inicio de temporada irregular

El equipo cordobés solo ha logrado una victoria en cinco presentaciones, con cuatro derrotas y un empate.

Últimos seis partidos:

Derrota 1-3 vs. Newell’s

Derrota 0-1 vs. San Lorenzo

Derrota 2-3 vs. Independiente

Derrota 0-1 vs. Lanús

Victoria 1-0 vs. San Martín (SJ)

Empate 1-1 vs. Atlético Tucumán

Estadísticas clave:

Goles por partido: 0.83

0.83 Goles recibidos por partido: 1.5

1.5 Porcentaje de derrotas: 67%

Historial entre Deportivo Riestra y Talleres

Últimos enfrentamientos directos:

2/11/2024: Riestra 0-0 Talleres

7/03/2024: Riestra 0-1 Talleres

Balance histórico reciente:

Talleres: 50% de victorias

Empates: 50%

Riestra: 0% de victorias

En los últimos duelos entre ambos, Talleres ha dominado el historial, aunque siempre con marcadores ajustados.

Fecha: Viernes 21 de febrero de 2025

Viernes 21 de febrero de 2025 Hora: 17:00 (Argentina)

17:00 (Argentina) Estadio: Guillermo Laza (Capacidad: 3.000 espectadores)

Guillermo Laza (Capacidad: 3.000 espectadores) TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro principal: Fernando Echenique

Fernando Echenique VAR: Héctor Paletta

Horarios en otros países:

Colombia y Perú: 15:00

15:00 México y Nicaragua: 14:00

14:00 Venezuela: 16:00

Deportivo Riestra buscará consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que Talleres necesita empezar a sumar para salir de la zona baja.

¿Podrá el Malevo imponerse en casa o la “T” romperá su mala racha?