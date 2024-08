El Gasto Desmedido del Chelsea FC Bajo la Gestión de Todd Boehly

Desde que Todd Boehly asumió la presidencia del Chelsea FC, el club ha experimentado una transformación radical en su política de fichajes. Con una inversión total que supera los 1.63 mil millones de dólares, el Chelsea ha buscado reforzar su plantilla con jugadores de alto calibre, aunque los resultados deportivos no siempre han estado a la altura de las expectativas.

Desde el verano de 2022 hasta agosto de 2024, el Chelsea ha gastado aproximadamente 1.29 mil millones de dólares en fichajes. Este gasto se ha distribuido en varias ventanas de transferencias, con algunos de los fichajes más caros en la historia del club.

