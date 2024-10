Your browser doesn’t support HTML5 audio

Andrés Iniesta ha colgado las botas, y con ello, deja atrás una de las carreras más ilustres en la historia del fútbol español. Tras el anuncio de su retiro, tanto clubes como personalidades del deporte no han tardado en rendir tributo a uno de los jugadores más emblemáticos. Desde su gol decisivo en la final del Mundial de 2010 hasta su liderazgo con el Barcelona y la selección, Iniesta se despide como una verdadera leyenda del deporte.

El Real Madrid emitió un comunicado destacando el legado de Iniesta, reconociéndolo como “una de las grandes leyendas del fútbol español y mundial”. Resaltaron que, más allá de los títulos, fue su contribución al deporte y sus valores lo que realmente lo elevó. Mencionaron su histórico gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los aficionados.

Andrés Iniesta, thanks for the memories! ♾️ pic.twitter.com/lgAuJv92AI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2024