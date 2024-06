¿Dónde juegan los jugadores de la selección de México? 26 son los jugadores que buscarán coronarse en la Copa América 2024. Aquí conoceremos los equipos donde se desenvuelve cada uno de ellos.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras ocho años de ausencia en la Copa América, la selección mexicana de fútbol se prepara para un nuevo desafío en el torneo continental organizado por Conmebol. Bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, el equipo nacional enfrentará un camino lleno de expectativas y renovaciones significativas en su plantel.

El técnico ha convocado a 26 jugadores para el certamen, destacando la presencia de jóvenes talentos emergentes y figuras consolidadas en la Liga MX, así como jugadores que destacan en ligas europeas. Entre los convocados, se encuentra Edson Álvarez, quien portará el gafete de capitán, destacando su experiencia en el Ajax de los Países Bajos como un activo clave para el equipo. Jugadores como Hirving Lozano, del Napoli de Italia, y Henry Martín, del América de México, también forman parte del grupo que intentará dejar atrás el pasado y escribir una nueva historia en la competencia sudamericana.

Porteros:

Julio González – Pumas (Liga MX)

Carlos Acevedo – Santos Laguna (Liga MX)

Raúl Rangel – Chivas (Liga MX)

Defensores:

Johan Vásquez – Genoa C. F. C. (Serie A de Italia)

César Montes – Unión Deportiva Almería (segunda división España)

Edson Álvarez – West Ham United F. C. (Premier League)

Jorge Sánchez – Ajax de Ámsterdam (Eredivisie)

Brian García – Club Deportivo Toluca (Liga MX)

Luis Chávez – FC Dinamo Moscú (Liga Premier de Rusia)

Israel Reyes – club América (Liga MX)

Bryan González – Pachuca (Liga MX)

Mediocampistas:

Gerardo Arteaga – Rayados de Monterrey (Liga MX)

César Huerta – Pumas (Liga MX)

Luis Romo – Rayados de Monterrey (Liga MX)

Jordi Cortizo – Rayados de Monterrey (Liga MX)

Jesús Orozco – Chivas (Liga MX)

Roberto Alvarado – Chivas (Liga MX)

Marcelo Flores – Tigres UANL (Liga MX)

Erick Sánchez – Pachuca (Liga MX)

Carlos Rodríguez – Cruz Azul (Liga MX)

Delanteros:

Julián Quiñones – Al-Qadisiyah (Primera División Saudí)

Santiago Giménez – Feyenoord (Eredivisie)

Uriel Antuna – Cruz Azul (Liga MX)

Orbelin Pineda – A. E. K. Atenas F. C. (Superliga de Grecia)

Alexis Vega – Club Deportivo Toluca (Liga MX)

Guillermo Martínez – Pumas (Liga MX)

EL DATO: 18 jugadores de los convocados militan en la Liga MX, mientras que 8 son de otros continentes (Europa y Asia).

Con la mira puesta en superar las expectativas y dejar una huella positiva en la Copa América 2024, la selección mexicana se enfrenta a un desafío que no solo busca redimir el pasado, sino también sentar las bases para un futuro exitoso en el fútbol internacional.