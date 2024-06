En medio de una transición generacional en la Selección Mexicana, Edson Álvarez, a sus 26 años, ha emergido como un pilar fundamental tanto en el equipo nacional como en su club, el West Ham United de la Premier League inglesa. Con dos Mundiales y varias Copas Oro en su historial, Álvarez ha sido designado como el nuevo capitán bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, consolidándose como un líder dentro y fuera del campo.

El próximo reto para Álvarez será su debut en la Copa América, un torneo en el que la selección mexicana no participaba desde 2016. En entrevista reciente, el jugador expresó su determinación de aspirar al máximo en este torneo continental, destacando la importancia de ganar y poner en alto el nombre de México.

Fuera de la cancha, el nombre de Edson Álvarez ha resonado en los rumores de traspasos, especialmente con el interés del Manchester United. Después de una destacada temporada en la Premier League, donde ha recibido elogios por su desempeño, Álvarez se ha consolidado como un objetivo para el club inglés, que podría estar evaluando su fichaje para la próxima temporada.

🚨🔴 Man United, seriously considering to bring in also new midfielder — almost sure in case Casemiro leaves.

Understand Mexico captain Edson Álvarez is one of the option discussed internally, appreciated by ten Hag.

It’s difficult deal, as West Ham considers him as key player. pic.twitter.com/UUUiSy1vLb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024