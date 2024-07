Edison Azcona, centrocampista del Inter Miami y capitán de la selección dominicana de fútbol, ha experimentado una trayectoria impresionante. Nacido en La Romana y criado en Miami, ha llegado a compartir vestuario y consejos con Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia. Mientras se prepara para representar a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024, Azcona sigue demostrando su pasión y compromiso con el fútbol.

Un Viaje del Baloncesto al Fútbol

Edison Azcona nació el 21 de noviembre de 2003 en La Romana, República Dominicana. A pesar de crecer en una familia con una fuerte tradición en el baloncesto, Edison decidió seguir un camino diferente. Su padre, Edison Azcona, fue un destacado jugador de baloncesto en categorías menores, y su tío, Elinardito Azcona, también sobresalió en el deporte. Sin embargo, Edison encontró su verdadera pasión en el fútbol, un deporte que le ha brindado oportunidades y éxitos tanto a nivel nacional como internacional.

La Decisión que Cambió su Vida

A una edad temprana, Azcona y su familia se trasladaron a Miami, donde comenzó a jugar al fútbol y rápidamente destacó. En 2019, se unió a las academias del Inter Miami, el club que ahora alberga a Lionel Messi. Desde entonces, su carrera ha sido una constante ascensión.

Compartiendo el Vestuario con una Leyenda

Para Edison Azcona, jugar junto a Lionel Messi ha sido un sueño hecho realidad. “Todo el mundo se lleva bien con él. Es muy buena gente, humilde”, comenta Azcona sobre el astro argentino. Desde su llegada al Inter Miami, Messi ha sido una figura de inspiración para el joven dominicano. Azcona revela que Messi no solo es un compañero de equipo excepcional, sino también un mentor. “Me da consejos futbolísticos cuando he hablado con él. Cuando voy a recibir una pelota, me sugiere una opción para controlarla y elegir una mejor alternativa por encima de otra”, explica Azcona.

El Impacto de Messi en el Equipo

La presencia de Messi en los entrenamientos ha cambiado la dinámica del equipo. “Todos entienden que no vamos a tratar de lastimarlo. Uno trata de defender, pero son un poco más cuidadosos”, añade Azcona. El joven jugador también cuenta cómo fueron los primeros días del argentino en Miami y los gestos que tuvo para integrarse con el equipo. Messi regaló auriculares Beats by Dre a cada uno de los jugadores después de su debut en la Leagues Cup, un gesto que Azcona aprecia profundamente. “Los tengo, sí. Los uso, de hecho”, dice.

Logros y Preparación para los Juegos Olímpicos

Azcona ha alcanzado varios hitos importantes en su joven carrera. Es el único dominicano en anotar un gol en un mundial de fútbol, logro que alcanzó en la Copa del Mundo sub-20 en Argentina 2023. Ahora, como capitán de la primera selección dominicana que participará en unos Juegos Olímpicos, se prepara para París 2024 con la misma dedicación y pasión que lo ha caracterizado hasta ahora.

Un Futuro Brillante

La historia de Edison Azcona es un testimonio de perseverancia y pasión por el fútbol. Desde sus humildes comienzos en La Romana hasta compartir vestuario con Messi en Miami, su trayectoria es inspiradora. Mientras se prepara para los Juegos Olímpicos, Azcona sigue enfocándose en su desarrollo y en representar a su país con orgullo.

La decisión de Edison Azcona de seguir su pasión por el fútbol, a pesar de las tradiciones familiares en el baloncesto, ha dado frutos. Su relación con Messi y su papel como capitán de la selección dominicana subrayan su compromiso y talento. Con los Juegos Olímpicos en el horizonte, Azcona está listo para seguir escribiendo su historia y llevar a la República Dominicana a nuevas alturas en el mundo del fútbol.