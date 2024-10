El ADN del Cibao FC: Carácter, Disciplina y Trabajo en Equipo Alberto Polanco destaca que los triunfos del Cibao FC no son coincidencia, sino el fruto de una disciplina férrea y un carácter inquebrantable que define a la franquicia.

03/10/2024 · 10:34 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol, como cualquier deporte, es mucho más que goles y victorias. Detrás de cada título, detrás de cada celebración, hay una historia de esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, carácter. Y si hay un equipo en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) que encarna ese espíritu, ese es el Cibao FC. Con cinco títulos en siete finales disputadas y un dominio aplastante en los últimos años, el onceno naranja ha demostrado que su éxito no es obra del azar, sino el resultado de un proyecto deportivo sólido, basado en principios inquebrantables.

Para Alberto Polanco, gerente general del Cibao FC, el éxito del equipo se forja sobre una piedra angular: el carácter. “Los éxitos del Cibao FC son el producto de nuestro carácter”, afirma con convicción. Esta declaración, más allá de ser un simple comentario, refleja la filosofía que ha permitido al club posicionarse como una de las fuerzas más dominantes del fútbol dominicano.

El Cibao FC no solo busca resultados en la cancha, sino que ha desarrollado una cultura donde la disciplina es innegociable. “Nuestra brújula es el trabajo constante, y hemos impregnado en nuestros jugadores y equipo de trabajo una recia disciplina”, explica Polanco. En un entorno donde muchas veces el talento puede ser sobrevalorado, el Cibao ha logrado crear un equilibrio entre habilidad y esfuerzo, algo que ha rendido frutos tanto en la LDF como en competencias internacionales, como la Copa del Caribe.

La Final del 2024: Una Lección de Resiliencia

El reciente campeonato de la LDF fue una clara muestra del carácter y la resiliencia que definen al Cibao FC. En una de las finales más dramáticas de la historia del torneo, el equipo se enfrentó a un aguerrido rival, la Universidad O&M, que puso al equipo cibaeño contra las cuerdas en varias ocasiones. Sin embargo, el Cibao estaba preparado para el desafío. Con una labor incansable tanto en la cancha como en la planificación estratégica desde las oficinas, el equipo supo cómo sobreponerse a las adversidades y asegurar su quinta corona.

“No nos rendimos hasta el pitazo final”, enfatiza Polanco. Esta mentalidad ha sido la clave en la construcción de una dinastía en el fútbol dominicano, donde el Cibao ha logrado no solo títulos locales, sino también una presencia dominante en torneos internacionales. El carácter competitivo que caracteriza al equipo es algo que se inculca desde los niveles inferiores, donde jóvenes promesas como Lucas Bretón y Javier Roces han comenzado a destacar, demostrando que el futuro del equipo está en buenas manos.

Un Proyecto Sostenido en el Tiempo: Juventud y Desarrollo

Uno de los mayores logros del Cibao FC ha sido su capacidad para desarrollar talento joven y asegurar una transición fluida entre generaciones. A diferencia de otros clubes que dependen en gran medida de jugadores extranjeros o veteranos, el Cibao ha apostado por su cantera. Ejemplos como el de Lucas Bretón, un atacante de apenas 17 años que ya ha sido parte de tres títulos en la Liga de Expansión, o Javier Roces, con 18 años y cinco goles en la temporada 2024, reflejan el compromiso del club con el desarrollo de jóvenes talentos.

Polanco no duda en destacar la importancia de esta estrategia. “Cibao es una organización que confía plenamente en el talento que se forja en los niveles inferiores”, afirma. Esta confianza en los jóvenes no solo asegura el presente del equipo, sino que garantiza un futuro competitivo, algo fundamental en un deporte donde la renovación constante es vital para el éxito a largo plazo.

La Agenda del Cibao: Trabajo Constante y Nuevos Desafíos

El éxito del Cibao FC no es motivo para relajarse. Al contrario, el equipo mantiene una agenda de trabajo constante, tanto en la rama masculina como en la femenina, y ya se preparan para enfrentar nuevos desafíos, como la semifinal de la Copa Caribeña que se celebrará en las próximas semanas.

“El trabajo no se detiene. Aquí se trabaja mucho el año entero”, subraya Polanco, recordando que la clave del éxito no solo reside en el talento, sino en la constancia y el esfuerzo diario. Esta mentalidad ha permitido al Cibao no solo mantenerse en la cima del fútbol dominicano, sino también proyectarse como una de las franquicias más exitosas y respetadas del Caribe.

El Legado del Cibao FC: Más Allá de los Títulos

Al final del día, los títulos y los trofeos son solo una parte del legado que el Cibao FC está construyendo. Más allá de los logros tangibles, lo que realmente define a este club es su carácter. El equipo ha logrado establecer una cultura de trabajo duro, disciplina y resiliencia que lo distingue en un entorno donde el éxito muchas veces se mide únicamente en victorias.

Alberto Polanco y el equipo directivo del Cibao FC han demostrado que el éxito verdadero no se logra de la noche a la mañana, ni es fruto del azar. Es el resultado de una planificación meticulosa, un compromiso inquebrantable y, sobre todo, la capacidad de mantener el enfoque incluso en los momentos más difíciles. Y es este carácter el que ha hecho del Cibao FC un ejemplo a seguir en el fútbol dominicano y más allá.

Así, con la mirada puesta en nuevos retos, el Cibao FC continúa escribiendo su historia, una historia que no solo se cuenta en títulos, sino en los valores que definen al equipo: carácter, trabajo y disciplina.