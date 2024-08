El joven talento argentino, Máximo Perrone, hizo su esperado debut en la Serie A este lunes, ingresando en la segunda mitad del encuentro entre Como 1907 y Cagliari. Después de sus primeras experiencias en Manchester City y Las Palmas, Perrone se une a la élite del fútbol italiano, mientras que su compatriota Nico Paz permanece en el banco de suplentes.

En una noche que marcó un hito en la carrera de Máximo Perrone, el mediocampista argentino debutó en la Serie A con el Como 1907, un evento que subraya el ascenso constante de los jóvenes talentos provenientes de la cantera de Vélez Sarsfield. Este lunes, en el partido correspondiente a la segunda jornada de la máxima categoría italiana, el Como se enfrentó al Cagliari en un desafiante desplazamiento a Cerdeña.

Con el marcador en contra, el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, decidió hacer cambios estratégicos en la segunda mitad del encuentro. Perrone, quien había tenido breves apariciones en el Manchester City y una temporada prometedora en Las Palmas, recibió la oportunidad de entrar al campo sustituyendo al austriaco Matthias Braunöder, quien había sido amonestado.

Nico Paz and Máximo Perrone have both made their debut for COMO! 👏⚽ #ComoFC #ArgentinianTalent pic.twitter.com/orDiU1EJcY

— BD Albiceleste on 𝕏 🇧🇩💙🇦🇷 (@bd_albiceleste) August 26, 2024