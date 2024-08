La carrera de Malik Monk ha experimentado un ascenso notable desde su llegada a los Sacramento Kings. El escolta, quien firmó un contrato de dos años y 19 millones de dólares en 2022, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mejores sextos hombres de la NBA gracias a su capacidad anotadora y versatilidad en la cancha. Su desempeño lo llevó a ser uno de los agentes libres más codiciados del año, lo que hizo que muchos, incluido su compañero Domantas Sabonis, pensaran que sería difícil retenerlo en Sacramento.

“La verdad es que me quedé muy sorprendido“, confesó Sabonis en una entrevista con James Ham, periodista de Kings Beat. “He hablado mucho con él a lo largo del año y realmente pensé que íbamos a perderlo, pero estoy muy contento de que se haya quedado”. La sorpresa de Sabonis refleja el alivio en el seno de los Kings, quienes lograron asegurarse la continuidad de uno de sus jugadores más valiosos.

Monk firmó una renovación por cuatro años y 78 millones de dólares, aunque la última temporada es una opción de jugador, por lo que su compromiso podría durar tres años. Esta extensión de contrato es el reflejo de su excelente desempeño en la temporada 2023-24, en la que promedió 15,4 puntos y 5,1 asistencias por partido, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema de Mike Brown. Además, Monk fue segundo en la votación al premio de Mejor Sexto Hombre de la NBA, solo superado por Naz Reid.

Sin embargo, el salto individual de Monk no fue suficiente para llevar a los Kings más allá del play-in en una Conferencia Oeste más competitiva que nunca. A pesar de su gran mejora y la solidez de jugadores como Sabonis y De’Aaron Fox, Sacramento no pudo replicar su exitosa campaña anterior, en la que rompieron una sequía de playoffs de 16 años. El equipo espera que, con la continuidad de Monk y otras piezas clave, puedan regresar a la postemporada en la próxima temporada.

El desafío del Oeste

La Conferencia Oeste sigue siendo un campo de batalla implacable, con equipos emergentes como los Oklahoma City Thunder y los Minnesota Timberwolves subiendo en las posiciones. Los Kings deberán seguir afinando su roster para mantenerse competitivos y evitar quedarse atrás. La retención de Monk es un paso en la dirección correcta, pero el desafío de consolidarse como un contendiente en la conferencia más dura de la NBA está lejos de ser resuelto.

