Después de meses de tensas negociaciones y con el fantasma de la quiebra sobrevolando algunos clubes, la Ligue 1 finalmente llegó a un acuerdo por los derechos televisivos para las próximas cinco temporadas. Sin embargo, el pacto alcanzado con DAZN y BeIN Sports dista mucho de las expectativas iniciales y ha generado un jarro de agua fría en el fútbol francés.

Kylian Mbappé and his family are planning to buy French Ligue 2 club SM Caen.

