En un movimiento que ha captado la atención de los seguidores del fútbol europeo, la AS Roma ha anunciado el fichaje del prometedor centrocampista saudí Saud Abdulhamid. El futbolista, conocido por su solidez defensiva y habilidades tácticas, se incorpora al equipo giallorossa procedente del Al-Hilal Saudi F.C. por una cifra estimada en 3 millones de euros. Este movimiento, que marca una importante inversión para la Roma, busca fortalecer la plantilla bajo la dirección de Daniele De Rossi.

Saud Abdullah Salem Abdulhamid, nacido el 18 de julio de 1999 en Yeda, Arabia Saudita, es un futbolista que ha capturado la atención con su desempeño sobresaliente en la Liga Profesional Saudí. Desde sus inicios en el fútbol, Abdulhamid ha sido un talentoso defensor, destacándose por su capacidad para leer el juego y su solidez en el área defensiva.

🟡🔴🇸🇦 AS Roma are closing in on deal to sign Saud Abdulhamid as new right back from Al Hilal.

Deal in place for €2.5m plus add-ons with final details being sorted… then all done.

Reims tried to hijack the deal today but Roma remain ahead, planning for travel on Saturday. pic.twitter.com/OFpfkzpxsw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024