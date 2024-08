Jaylin Galloway, el prometedor alero australiano, ha decidido regresar a su país natal tras una corta y discreta etapa en la NBA. Galloway, quien había firmado un contrato two-way con los Milwaukee Bucks en marzo, vuelve a jugar para los Sidney Kings, el equipo en el que militaba antes de dar el salto a Estados Unidos.

Jaylin Galloway has agreed to a new three-year deal with the Sydney Kings, sources told ESPN.

Durante su tiempo en la liga estadounidense, Galloway no llegó a debutar oficialmente en la NBA, aunque participó en siete partidos con los Wisconsin Herd de la G League, donde registró modestos promedios de 4.7 puntos y 3.4 rebotes. Además, tuvo una breve participación en la Summer League con los Bucks, pero no logró destacar lo suficiente para asegurar su lugar en la franquicia.

El alero de 22 años es conocido por su físico imponente y su capacidad atlética, lo que le convierte en un defensor prometedor. Sin embargo, sus habilidades aún no han terminado de desarrollarse completamente en el alto nivel competitivo de la NBA. Milwaukee había apostado por su potencial defensivo, pero la necesidad de espacio en su plantilla two-way llevó a la franquicia a prescindir de él en favor de Anzejs Pasecniks.

Jaylin Galloway is heading back to Sydney on a one-year deal, after having a stint with the Milwaukee Bucks in the NBA.

Season Stats (23/24):

10.3 PPG

3.4 RPG

1.4 APG

— Miles Earl August 21, 2024