El Real Madrid ha vuelto a dejar una preocupante estadística en la Champions League: corre menos que su rival. En su último partido ante el Milan, los jugadores blancos recorrieron 5 kilómetros menos que el equipo italiano, una tendencia que ha marcado toda la temporada de la máxima competición europea. De hecho, en cada uno de los partidos disputados hasta ahora, el Madrid ha sido superado por sus contrincantes en términos de kilómetros recorridos, un dato preocupante para un equipo que se jacta de su competitividad.

La estadística revela que el Real Madrid ha corrido menos que sus rivales en cada partido de esta edición de la Champions. Ante el Borussia Dortmund fueron superados por 5 kilómetros; contra el Stuttgart, la diferencia fue de 8 kilómetros; y ante el Lille, el equipo francés recorrió 12 kilómetros más que los madridistas. Sin embargo, Carlo Ancelotti intenta restar importancia a estos datos, recordando que el año pasado, a pesar de no ser el equipo que más corrió, el Madrid logró conquistar la Champions League. “El año pasado no fuimos los que más corrimos y ganamos la Champions”, explicó el técnico italiano.

Menos kilómetros, menos intensidad

A pesar de la defensa de Ancelotti, los números son claros: esta temporada, el Real Madrid ha recorrido una media de 108,36 kilómetros por partido, lo que supone un descenso con respecto a la temporada pasada, cuando promediaron 114,6 kilómetros, y mucho más que las campañas de 2021 y 2022, donde registraron una media superior a los 115 kilómetros. Este descenso en la distancia recorrida se refleja en un juego con menos intensidad, algo que se ha visto reflejado en el rendimiento de los jugadores en la cancha.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “We don't run enough? Last year we also didn't run a lot, and we won the Champions League”. pic.twitter.com/26O4SixxMP

