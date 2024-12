Con un contrato que finaliza en 2025, Alphonso Davies está en el centro de la atención del mercado de fichajes. La posibilidad de negociar con otros clubes a partir del 1 de enero convierte al jugador en una de las piezas más codiciadas del fútbol mundial. El Bayern de Múnich, que parece haber retomado ventaja en la lucha por su renovación, se enfrenta a la insistencia del Real Madrid y el renovado interés del Barcelona, quienes no pierden de vista al talentoso lateral.

Las últimas semanas han estado marcadas por un cambio en las negociaciones. Según el medio alemán Sport1, Davies habría reducido sus pretensiones económicas iniciales, lo que ha permitido que el Barcelona vuelva a considerarlo una opción viable. Sin embargo, hasta el momento, las conversaciones con el club catalán se limitan a un acercamiento preliminar.

🇨🇦 A moment that Canada and Alphonso Davies will never forget!#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CuHtX8veUt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2024