El futuro de Rodrigo Hernández en el Etihad se ha convertido en una cuestión de máxima prioridad en Mánchester. La continuidad del mediocampista más allá de 2027, año en que finaliza su actual contrato, es un tema central en la planificación del club. Según informa el Mirror, el Manchester City está dispuesto a ofrecerle una renovación que duplicaría su salario, colocándolo al mismo nivel que las estrellas del equipo como Erling Haaland y Kevin De Bruyne. Esto lo convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados de la Premier League y, sin duda, en uno de los más cotizados del fútbol europeo.

Con 28 años, Rodri ha demostrado ser el pilar del equipo, y su ausencia se siente profundamente cuando no está en el campo. Su destacado desempeño tanto en el City como en la selección española lo ha posicionado entre los mejores jugadores del mundo, incluso siendo considerado para el Top-5 del Balón de Oro. Este reconocimiento ha despertado el interés de otros grandes clubes, particularmente del Real Madrid, donde varios jugadores, especialmente Dani Carvajal, han expresado que lo ficharían sin dudarlo para llevarlo al Bernabéu.

Actualmente, Rodri se encuentra de baja debido a una lesión sufrida en la final de la Eurocopa, lo que le impedirá debutar en el primer partido de la Premier League contra el Chelsea y también le dejó fuera del enfrentamiento contra el Manchester United en la Community Shield. Sin embargo, la preocupación del Manchester City va más allá de su ausencia temporal en el campo. La prioridad ahora es asegurar su continuidad en el Etihad y evitar que posibles interesados, como el Real Madrid, logren tentarlo con una oferta.

🚨 Manchester City are preparing to offer Rodri a double-your-money pay-rise, topping up his weekly salary to £375,000, to keep him at the club.

