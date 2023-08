El veterano de guerra que ahora es custodio de Messi en Miami El hombre fue contratado por el Inter Miami para que el jugador y su familia tenga seguridad en los estadios y en salidas por la ciudad.

La llegada de Lionel Messi generó, como si se tratase de la mismísima Rosario, todo un revuelo en los Estados Unidos. Ni siquiera era necesario el magnífico rendimiento que viene mostrando para que los hinchas le demuestren todo su afecto, aún así, el 10 se gana el respeto hasta de los hinchas rivales.

Sin embargo, la admiración y el cariño a veces se tornan comprometedores para su seguridad y la de su familia. Por eso, en los últimos días se ha visto la imagen de una persona que sigue, literalmente, por todos lados a la estrella. El argentino cuenta con una figura clave de su día a día. Se trata de Yassine Cheuko, el guardaespaldas que contrató el Inter Miami para su cuidado, incluso hasta dentro de los estadios.

Así como Lionel Messi batalló dentro de una cancha de fútbol en Medio Oriente para acercar a Argentina a la Copa del Mundo a fines de 2022, dos décadas antes su guardia de seguridad privada viajó a las mismas latitudes con las tropas norteamericanas que combatieron en Irak y Afganistán. Además, registra una serie de peleas como luchador de la MMA. También practica otras artes marciales como el taekwondo.

A este ex militar le encargaron la custodia de una de las personalidades más destacadas del mundo y el deporte en particular. Es por eso que para el ojo común puede llegar a pasar desapercibido el impactante físico de este calvo de barba que se transformó en la sombra de Leo. Desde su debut ante Cruz Azul por la Leagues Cup, Cheuko no solamente está pendiente del argentino durante los arribos y salidas de los estadios, caminatas por las pasarelas y zonas mixtas, sino que además camina junto a él a un costado del campo de juego con la atención puesta en el público: si algún intruso corre hasta la posición del rosarino, inmediatamente se interpone en su camino y lo disuade.

En las imágenes de su custodia cuando Messi se encuentra jugando, se lo muestra al guardaespalda corriendo detrás de la línea como si se tratase de un juez de línea. Y tiene la autorización para ingresar en caso de que alguien se le acerca, sea un hincha para pedir un autógrafo o un fotógrafo para tomar otra. Lo hizo ante Philadelphia por la Leagues Cup y este miércoles ante Cincinnati por las US Open Cup. Desde que asumió esta responsabilidad, Cheuko ganó popularidad y sus redes, en las que muestras sus técnicas en el octágono, explotaron de seguidores. Sin embargo, ninguno tan importante como uno que tiene apenas 484 millones de seguidores: un tal Leo Messi.