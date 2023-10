En Miami se preocupan y celebran en partes iguales: Messi será titular con Argentina Tras varias dudas sobre la condición física del delantero, Lionel Scaloni confirmó que Leo será de la partida ante Perú por Eliminatorias Sudamericanas

17/10/2023 · 11:14 AM

Lionel Messi atraviesa una nueva juventud. Ya cada vez más cerca de las cuatro décadas, pudo al fin saborear las mieles del éxito con la Selección Argentina, su cuenta pendiente. Campeón de la Copa América en 2021, de la Finalíssima en ese mismo año y, como cierre perfecto, de la Copa del Mundo 2022, son motivos suficientes para que de ahora en más juegue con una liviandad que lo hace ver de la misma forma que hace quince años.

Por eso mismo, desde su llegada a Inter Miami no ha parado de jugar, casi sin descanso tras una temporada que lo tuvo en plena acción entre Mundial y cierre de campaña en París Saint-Germain. Como la MLS tiene un calendario distinto, Messi no tuvo prácticamente descanso y las consecuencias empezaron a verse. A sus 36 años, el físico ya no es el mismo y como resultado, tuvo que perderse varios partidos o comenzar desde el banco de suplentes tanto con Inter Miami como con Argentina.

Pero, finalmente, Messi volverá a ser titular y lo hará con la albiceleste, cuando hoy a las 22 hs, hora dominicana, visite Lima para jugar ante Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que tienen a Argentina como único líder con puntaje perfecto, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

La decisión del entrenador argentino Lionel Scaloni de ponerlo de arranque es una noticia que se festeja en Miami, pero que al mismo tiempo genera preocupación. Por un lado, significa que La Pulga ya está recuperado de sus molestias físicas y puede jugar de inicio, pero por otro, en Florida quieren tenerlo en perfecto estado y no exigirlo. Igualmente, en Miami saben que ya no pueden acceder a los playoff, por lo que la ausencia de Messi en los partidos que quedan no es tan relevante.

Los campeones del mundo vienen de ganarle 1-0 a Paraguay por la tercera fecha en el Estadio Monumental de Núñez y siguen reafirmando la razón por la cual son la selección del momento. Partido tras partido, el equipo de Lionel Scaloni sigue demostrando su poderío y sigue sin encontrar rivales que le puedan competir. Perú, en cambio, atraviesa un momento diametralmente opuesto, dado que suma apenas un punto en tres encuentros sin haber convertido goles. De todas formas, el ambiente en Lima será muy caliente para Argentina que deberá mostrar carácter para salir con puntos del Monumental U de la capital peruana.