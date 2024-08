Endrick, la mayor promesa del futbol, podría irse del Real Madrid Con solo 18 años, Endrick enfrenta una dura competencia en el Real Madrid. El joven delantero brasileño podría considerar una cesión en enero si no logra consolidarse en el equipo antes de fin de año.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid ha sido históricamente un equipo que apuesta por jóvenes talentos, y el caso de Endrick no es la excepción. A sus 18 años, el delantero brasileño enfrenta un desafío mayúsculo: hacerse un lugar en una plantilla repleta de estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, y Rodrygo. Aunque su potencial es indiscutible, su situación actual sugiere que el camino hacia la titularidad no será sencillo.

El delantero participó en los dos primeros partidos de la pretemporada, ante AC Milan y Barcelona, siendo titular en ambos encuentros. No obstante, el equipo no rindió como se esperaba, y Endrick no logró destacar. Posteriormente, una lesión muscular le impidió participar contra el Chelsea, y en los encuentros siguientes, ante Güler y en Mallorca, no sumó minutos, lo que ha encendido las alarmas sobre su futuro inmediato en el club.

Ante esta situación, el entorno de Endrick no descarta la posibilidad de una cesión en el mercado de invierno si su participación en el equipo continúa siendo limitada. Esta medida no es el objetivo inicial del jugador, que tiene como meta consolidarse en el primer equipo lo antes posible, pero tanto él como su equipo de trabajo son conscientes de la importancia de tener minutos de juego, no solo para su desarrollo como futbolista, sino también para mantener su lugar en la selección brasileña, especialmente con el Mundial de 2026 en el horizonte.

Endrick está decidido a aprovechar al máximo la oportunidad que le brinda el Real Madrid, confiando en que su talento y dedicación le permitirán superar los obstáculos que se presenten en su camino. Sin embargo, la posibilidad de una cesión está sobre la mesa, lo que marcará un punto de inflexión en su joven carrera. La situación se evaluará en Navidad, y dependiendo de su evolución, se tomarán decisiones que podrían definir su futuro en el fútbol europeo.