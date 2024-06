Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo 23 de junio de 2024, Escocia y Hungría se enfrentarán en el Stuttgart Arena en un crucial partido de la tercera y última jornada de la Eurocopa 2024. Esta competición, que se celebra en Alemania, concluirá el 14 de julio con la gran final.

La selección escocesa, que acumula un punto tras empatar con Suiza, necesita imperiosamente una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. Cualquier otro resultado, incluido un empate, condenaría a Escocia a la eliminación del torneo.

FULL TIME: Scotland 1-1 Switzerland.

A goalless second half sees the points shared in Köln.

Onto Sunday.#SCOSWI | #EURO2024 pic.twitter.com/VnXLlJu1rN

— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 19, 2024