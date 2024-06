Tras una dura derrota 3-0 ante Rumanía en su debut, Ucrania se levantó de las cenizas este viernes al vencer a Eslovaquia 2-1, a pesar de estar en desventaja durante buena parte del encuentro. Esta victoria no solo reivindica su condición de posible revelación del torneo, sino que también demuestra su resiliencia y capacidad para superar adversidades.

El partido comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Rebrov, con una Eslovaquia que se mostró determinada a reafirmar su victoria inicial contra Bélgica. Al descanso, Ucrania caía 1-0 debido a un misilazo de Schranz, quien aprovechó un centro de Haraslin desde la izquierda para vencer al defensa Zinchenko y marcar de cabeza. Pese a los esfuerzos del portero Trubin, Eslovaquia logró adelantarse en el marcador.

Slovakia strike first in Dusseldorf! 👊

Ivan Schranz makes it two goals in two games 2️⃣⚽#BBCEuros #Euro2024 #SVKUKR pic.twitter.com/sUpvHCBML1

— BBC Sport (@BBCSport) June 21, 2024