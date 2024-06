Eslovenia y Serbia se enfrentan este jueves 20 de junio de 2024 desde las 9hs (hora en República Dominicana) en el Allianz Arena de Múnich, por la segunda fecha en el Grupo C de la Eurocopa 2024.

Eslovenia necesita una victoria ante Serbia para no quedarse al borde de la eliminación. Los eslovenos son los terceros del grupo C tras empatar 1 a 1 contra Dinamarca.

Serbia en cambio, viene de caer 2 a 1 contra Inglaterra y su clasificación pende de un hilo.

Three points for the Three Lions 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2024 | #SRBENG pic.twitter.com/XTLJmU2Puu

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024