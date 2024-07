España vs. Inglaterra: a qué hora y dónde ver la final de Eurocopa en Dominicana El equipo dirigido por Luis de la Fuente y el conducido por Gareth Southgate definirán al nuevo campeón de Europa

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

España e Inglaterra se enfrentarán este domingo, desde las 3 pm, por la final de la Eurocopa 2024 que se llevó a cabo en Alemania. El partido, que se disputará en el Estadio Olímpico de Berlín, cerrará una nueva edición del certamen continental que paraliza al fanático futbolero a nivel selecciones en el Viejo Continente.

Ambos buscarán hacer historia, pero por diferentes motivos: La Furia buscará su cuarta consagración y convertirse en el más ganador de la competencia -Alemania también tiene tres-, mientras que los Tres Leones intentará cobrarse revancha de la final perdida en la Euro 2020 ante Italia y así cortar una sequía de 58 años sin títulos.

Cómo llegan España e Inglaterra a la Final de la Eurocopa 2024

El equipo dirigió por Luis de la Fuente quedó como primero del Grupo B, con puntaje perfecto, tras ganarle 3-0 a Croacia, 1-0 a Italia y 1-0 a Albania. En la fase elimininatoria obtuvo los siguientes resultados:

Georgia 4-1 (octavos)

Alemania 2-1 (cuartos)

Francia 2-1 (semis)

En el partido ante el anfitrión sufrió la lesión de Pedri. Se confirmó que padeció un esguince de rodilla de grado 2 y se perderá la gran final.

El elenco de Gareth Southgate hizo una Eurocopa de menor a mayor. Fue primero e invicto del Grupo C, con cinco puntos tras una victoria 1-0 ante Serbia, una igualdad 1-1 vs. Dinamarca y un empate 0-0 con Eslovenia. En la fase elimininatoria obtuvo los siguientes resultados:

Eslovaquia 2-1 (octavos),

Suiza 1(5)-(3)1 (cuartos)

Países Bajos 2-1 (semifinales)