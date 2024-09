España vs Paraguay Mundial Femenino Sub 20: horario y donde ver el partido La Roja y las Guaraníes se enfrentan en un choque crucial por el liderato del Grupo C en Colombia 2024.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio La emoción del Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024 continúa, y este jueves 5 de septiembre, el estadio Olímpico Pascual Guerrero será el escenario de un enfrentamiento determinante. La selección española, conocida como La Roja, se medirá ante Paraguay en la segunda jornada de la fase de grupos, con ambos equipos buscando afianzar su posición en la cima de la tabla. ¿Donde ver el partido? El duelo se podrá ver de forma gratuita por www.plus.fifa.com pic.twitter.com/BO6opbi5YZ — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) September 4, 2024 España llega a este partido con el ánimo en alto tras un debut victorioso contra Estados Unidos. En un duelo reñido, Olaya Enrique anotó el gol que le dio los tres puntos a las actuales campeonas, quienes buscan repetir la hazaña lograda en Costa Rica 2022. Por su parte, Paraguay también llega con una victoria bajo el brazo, tras imponerse 2-0 a Marruecos en su primer partido del torneo. María Fátima Acosta fue la figura destacada del encuentro, marcando un doblete que coloca a las Guaraníes en una posición ventajosa dentro del Grupo C. Este choque entre La Roja y las Guaraníes no solo definirá quién toma el liderato del grupo, sino que también marcará el camino hacia la siguiente fase del campeonato. Con ambos equipos mostrando un nivel formidable, se espera un duelo vibrante y lleno de intensidad en el césped caleño. El enfrentamiento entre España y Paraguay promete ser uno de los más emocionantes de esta fase de grupos. Con el liderato en juego, ambos equipos saldrán al campo dispuestos a darlo todo, en busca de asegurar su pase a la siguiente ronda. Los aficionados no querrán perderse este encuentro que definirá gran parte del destino de estas dos selecciones en el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024.