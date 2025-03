Jude Bellingham continúa demostrando su enorme impacto en la selección de Inglaterra. Con apenas 20 años, el mediocampista del Real Madrid se ha convertido en un pilar fundamental del esquema británico, aportando visión de juego, precisión en el pase y llegada al área rival. A continuación, un análisis detallado de sus estadísticas más relevantes con la camiseta de los ‘Three Lions’.

Bellingham no solo es clave en la recuperación y progresión del juego, sino que también destaca por su precisión en el pase y su capacidad para conectar con sus compañeros en distintos sectores del campo.

Si bien no es un delantero, Bellingham se suma constantemente al ataque, aprovechando su despliegue y lectura de juego para generar peligro en el área rival.

El inglés no rehúye el contacto físico y es un mediocampista que se entrega en cada disputa, aunque sin excederse en faltas.

After making his 41st England appearance, @BellinghamJude is now the most-capped player aged 21 or under in #ThreeLions history 🌟 pic.twitter.com/ddskYn2CvV

— England (@England) March 22, 2025