FA Cup: Todos los encuentros que se disputarán este fin de semana Este fin de semana tendremos encuentro de gran calibre, en esta nota te contamos todo lo que debes saber.

Este sábado 11 de enero, la FA Cup, uno de los torneos más emblemáticos y tradicionales del fútbol inglés, arranca su jornada con una serie de encuentros que prometen emociones, sorpresas y espectáculo. Equipos de toda la nación se enfrentarán en un día cargado de acción, desde los primeros compases de la mañana hasta el mediodía, buscando avanzar a la siguiente fase de esta prestigiosa competencia.

Liverpool vs. Accrington: La cita en Anfield

Uno de los encuentros más destacados de la jornada será el que enfrentará al Liverpool, uno de los grandes del fútbol inglés, con el modesto Accrington. El partido, que se jugará en el legendario estadio de Anfield Road a las 7:15 a. m., es una clara muestra del contraste entre el poderío histórico de los ‘Reds’ y el esfuerzo de los equipos más humildes de la competición.

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, pondrá a prueba a su equipo ante una formación que no se intimidará fácilmente. Si bien el Liverpool es el favorito, el Accrington no es un rival fácil de derrotar. En esta copa, los equipos de menor categoría han demostrado una y otra vez que no hay imposibles, por lo que el Accrington buscará hacer historia ante uno de los clubes más grandes de Europa.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las señales de ESPN y Disney Plus (Planes estándar y Premium), disfrutando de un partido lleno de historia y pasión.

La Premier League en acción

El día continuará con una serie de emocionantes partidos entre equipos de la Premier League y clubes de divisiones inferiores. Entre los enfrentamientos más atractivos de la jornada se destacan:

Birmingham vs. Lincoln en el estadio Adams Park de High Wycombe a las 7:00 a. m.

en el estadio Adams Park de High Wycombe a las 7:00 a. m. Bristol City vs. Wolverhampton en el Ashton Gate de Bristol, también a las 7:00 a. m.

en el Ashton Gate de Bristol, también a las 7:00 a. m. Middlesbrough vs. Wolverhampton en el Riverside de Middlesbrough, a la misma hora.

en el Riverside de Middlesbrough, a la misma hora. Leicester City vs. Queen Park Rangers en el King Power de Leicester a las 9:00 a. m.

en el King Power de Leicester a las 9:00 a. m. Bournemouth vs. West Brom en el Vitality de Bournemouth a las 10:00 a. m.

en el Vitality de Bournemouth a las 10:00 a. m. Brentford vs. Plymouth en el Community Stadium de Londres a las 10:00 a. m.

en el Community Stadium de Londres a las 10:00 a. m. Chelsea vs. Morecambe en Stamford Bridge a las 10:00 a. m.

en Stamford Bridge a las 10:00 a. m. Exeter vs. Oxford United en Saint James Park de Exeter, también a las 10:00 a. m.

Este cronograma está cargado de duelos entre equipos de distintas categorías, lo que siempre le da un toque especial a la FA Cup. A menudo, estos partidos se convierten en una verdadera guerra por la supervivencia, con el fútbol más intenso y lleno de sorpresas que se puedan imaginar.

Un clásico moderno: Arsenal vs. Manchester United

El 12 de enero se vivirá uno de los partidos más esperados de la jornada con el clásico entre Arsenal y Manchester United. El encuentro, que se disputará en el Emirates Stadium de Londres a las 10:00 a. m., es uno de esos enfrentamientos que nunca defrauda.

Ambos equipos han mostrado un rendimiento irregular en la temporada, pero este tipo de partidos siempre despierta lo mejor de cada uno. El Arsenal de Mikel Arteta intentará hacer valer su localía y su estilo de juego rápido y dinámico, mientras que los de Erik Ten Hag buscarán sorprender a los ‘Gunners’ con su contragolpe letal y la magia de jugadores como Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

Además, este será un duelo entre dos equipos que históricamente han sido grandes rivales, lo que siempre le pone un condimento extra al encuentro.

Otros encuentros de la jornada

En el mismo día, la jornada continuará con otros partidos atractivos que reflejan la diversidad y el dinamismo de la FA Cup:

Crystal Palace vs. Stockport City a las 10:00 a. m. en Selhurst Park.

a las 10:00 a. m. en Selhurst Park. Ipswich Town vs. Bristol Rovers en el Portman Road de Ipswich.

en el Portman Road de Ipswich. Newcastle vs. Bromley en el Saint James Park de Newcastle.

en el Saint James Park de Newcastle. Southampton vs. Swansea en el St. Mary’s de Southampton.

Con una gran variedad de partidos programados para el sábado, la FA Cup 2025 promete ser una fiesta de fútbol para todos los gustos, con equipos de la Premier League luchando por seguir avanzando, mientras que los clubes de menor categoría se aferran a la esperanza de dar la gran sorpresa.

Los partidos del 13 y 14 de enero

La acción no se detiene. El domingo 13 de enero, Millwall se medirá contra Dagenham & Red en el estadio The Den de Londres a las 2:30 p. m. Este enfrentamiento entre dos equipos con una gran rivalidad local promete ser de lo más apasionante.

Finalmente, el 14 de enero, Mansfield recibirá a Wigan en el estadio One Call de Mansfield a las 2:45 p. m. En este caso, se enfrentarán dos equipos con aspiraciones de dar un golpe sobre la mesa y alcanzar la gloria en una de las competiciones más prestigiosas de Inglaterra.

La jornada del 11 de enero de la FA Cup será una de esas fechas que los aficionados del fútbol inglés no querrán perderse. Con encuentros entre grandes clubes de la Premier League y los llamados “equipos pequeños”, la magia de la Copa se vive en cada rincón del país. Emoción, sorpresas y, sobre todo, el espíritu de competencia que caracteriza a la FA Cup estarán presentes en cada partido, haciendo de este torneo un espectáculo único que mantiene a todos los fanáticos con los ojos puestos en el balón.

Sin lugar a dudas, este es solo el comienzo de un mes lleno de sorpresas y fútbol de alto nivel.