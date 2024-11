Inter Miami sufrió una amarga despedida en la MLS al ser derrotado por Atlanta United 3-2 en los cuartos de final. El partido, disputado en el Chase Stadium, puso fin a las esperanzas de campeonato del equipo de Gerardo Martino y a la temporada de Lionel Messi en la liga estadounidense. Aunque el club de Florida había registrado un impresionante récord de puntos en la fase regular y conquistado la Supporters’ Shield, la caída ante Atlanta marcó un temprano final de temporada para el conjunto y su estrella.

🚨 LIONEL MESSI HAS NOW SCORED 850 CAREER GOALS!

HE IS THE FASTEST AND YOUNGEST PLAYER TO EVER DO THIS 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ouqP3jEUiI

— Exclusive Messi (@ExclusiveMessi) November 10, 2024