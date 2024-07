Your browser doesn’t support HTML5 audio

Francia y Bélgica se enfrentarán este lunes, desde las 12, en el marco de los octavos de final de la Eurocopa 2024. Kylian Mbappé quiere meter a su Selección en la próxima instancia, pero para lograrlo le tocará vencer al conjunto belga que promete darle pelea.

Francia logró clasificar como segunda del Grupo D con cinco puntos tras cosechar con una victoria 1 a 0 en su debut frente a Austria y dos empates por 1 a 1 contra Países Bajos y Polonia. En el caso de pasar se medirá ante el ganador de Portugal y Eslovenia.

Kylian Mbappé's first EURO goal 🌟🇫🇷 #EURO2024 | #FRAPOL pic.twitter.com/pBZcsiO3Bo

Bélgica perdió en la primera fecha de la fase de grupos por 1 a 0 con Eslovenia, pero remontó con un 2 a 0 ante Rumania y luego igualó 0 a 0 con Ucrania. Estos resultados le alcanzaron para ser segundos del Grupo E con cuatro tantos.

De Bruyne leads the way again 🥇#EUROPOTM | @Vivo_GLOBAL pic.twitter.com/qDAyKn8eXg

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024