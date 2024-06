Your browser doesn’t support HTML5 audio

Francia enfrentará a Polonia en la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, el martes a las 12hs en el Signal Iduna Park de Dortmund. El equipo de Didier Deschamps quiere conseguir un triunfo que lo deje como líder y lo enfrente, en octavos de final, al segundo del Grupo E.

Francia le ganó, en el inicio de la Eurocopa 2024, a Austria por 1-0 en Düsseldorf; e igualó sin goles con Países Bajos en el Red Bull Arena de Leipzig. Tiene los mismos puntos que la Naranja Mecánica y necesita una sólida actuación para quedar como primero del grupo y así jugar la llave de octavos de final ante el segundo clasificado del Grupo E; en que todos sus integrantes tienen 3 puntos y llegan a la jornada final peleando por clasificar.

🇳🇱🇫🇷 The points are shared in Leipzig 🤝#EURO2024 | #NEDFRA pic.twitter.com/uAqsLXCRbX

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024