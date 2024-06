Georgia y Portugal chocarán en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, este miércoles a las 15hs, por la tercera jornada del Grupo F de la Eurocopa 2024. El combinado luso ya está clasificado, mientras que su par georgiano debe ganar y esperar otros resultados.

Georgia, debutante absoluto en Eurocopas, tiene la posibilidad de clasificar a los octavos de final y seguir haciendo historia. El escenario es complicado porque necesita un triunfo sólido ante la poderosa Portugal. El equipo dirigido por el francés Willy Sagnol perdió 3-1 con Turquía e igualó 1-1 con República Checa.

🇬🇪🆚🇨🇿 It ends level in Hamburg #EURO2024 | #GEOCZE pic.twitter.com/ayUSs5eTSf

Portugal está clasificado a los octavos de final tras una contundente performance en los dos partidos. Ganó 2-1 a República Checa en la primera jornada, en el Red Bull Arena de Leipzig, y goleó 3-0 a Turquía en el Signal Iduna Park de Dortmund. El equipo de Roberto Martínez, liderado por Cristiano Ronaldo, es uno de los invictos y candidatos al título.

Portugal through to the round of 16 as Group F winners 🇵🇹👏#EURO2024 | #TURPOR pic.twitter.com/1or9rJ7Icq

