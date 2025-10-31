Getafe vs Girona: Quién ha ganado más partidos, historial completo y datos Getafe y Girona vuelven a cruzarse en una nueva jornada de LaLiga EA Sports con un historial muy equilibrado. Los madrileños han sido más efectivos en casa, mientras que los catalanes han logrado buenos resultados como locales. Un repaso a todos los antecedentes revela una paridad casi total entre ambos conjuntos.

El duelo entre Getafe CF y Girona FC se ha convertido, con el paso de las temporadas, en uno de los enfrentamientos más parejos del fútbol español reciente. Desde su primer cruce en la élite hasta las últimas campañas en LaLiga, ambos equipos han sabido repartirse los triunfos en distintos contextos. Con estilos opuestos —la solidez defensiva del Getafe frente al fútbol ofensivo del Girona—, el historial entre ambos refleja la competitividad que caracteriza cada encuentro.

Un historial general marcado por la paridad

En el total de enfrentamientos oficiales, Getafe y Girona se han medido 14 veces, entre Primera División, Segunda División y Copa del Rey.

El balance general muestra 5 victorias para el Getafe, 6 para el Girona y 3 empates, con una leve ventaja goleadora para el conjunto catalán: 22 tantos a favor frente a 17 de los madrileños.

En casa, el Getafe ha sabido hacerse fuerte. De los siete partidos disputados en el Coliseum Alfonso Pérez, el cuadro azulón ganó 4, empató 1 y perdió 2, marcando 11 goles y recibiendo 7.

En cambio, cuando le tocó visitar Montilivi, el rendimiento fue más irregular: solo una victoria en siete partidos fuera de casa, con 6 tantos a favor y 15 en contra.

Los duelos en Primera División

En la Primera División, los equipos se enfrentaron 10 veces, con un registro casi idéntico: 4 victorias por lado y 2 empates.

El Girona ha demostrado ser un rival especialmente difícil en casa, mientras que el Getafe suele responder cuando juega como local.

En las últimas temporadas se han vivido varios capítulos decisivos:

2024/2025 (Jornada 24): Girona 1-2 Getafe — Triunfo clave de los madrileños en Montilivi.

2024/2025 (Jornada 13): Getafe 0-1 Girona — El conjunto catalán sorprendió en el Coliseum.

2023/2024 (Jornada 29): Getafe 1-0 Girona — Los azulones se impusieron gracias a su solidez defensiva.

2023/2024 (Jornada 2): Girona 3-0 Getafe — Exhibición ofensiva del cuadro catalán.

2022/2023 (Jornada 24): Getafe 3-2 Girona — Partido vibrante con cinco goles y un desenlace ajustado.

Estos resultados reflejan que ninguno de los dos ha logrado imponerse de manera dominante. De hecho, en las dos últimas temporadas, ambos equipos se han alternado victorias tanto en casa como fuera, reforzando la idea de que cada enfrentamiento es impredecible.

En Segunda y Copa del Rey: dominio repartido

El paso por la Segunda División dejó un saldo favorable para el Girona, que ganó los dos encuentros disputados. En casa se impuso 2-0 y en Madrid venció 5-1, en duelos que marcaron una etapa anterior al crecimiento del Getafe en la élite.

En Copa del Rey, la historia cambió: el Getafe mostró su jerarquía. En el historial copero se registran dos partidos, con una victoria azulona y un empate, sumando 5 goles a favor y solo 2 en contra.

Balance final: ligera ventaja del Girona, pero fortaleza del Getafe en casa

El recuento global deja en claro que el Girona tiene una mínima ventaja histórica, pero el Getafe domina los duelos en su estadio.

El equipo madrileño ha sabido aprovechar el empuje del Coliseum Alfonso Pérez, donde ha perdido solo dos veces ante los catalanes.

En contraste, el Girona construyó su diferencia gracias a sus buenas actuaciones en Montilivi, donde ha mostrado un ataque más eficaz y una defensa más sólida.

Con este panorama, el próximo choque promete ser otro capítulo equilibrado entre dos equipos que se conocen bien y que, temporada tras temporada, ofrecen partidos de alta intensidad y escaso margen de error.