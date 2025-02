El Atlético de Madrid ha encontrado un nuevo héroe en Giuliano Simeone. Pese a las dudas iniciales y las críticas que lo señalaban como un “hijo de”, el joven delantero ha sabido responder con trabajo, sacrificio y talento, consolidándose como una pieza fundamental en el equipo dirigido por su padre, Diego Simeone.

Desde su debut en el primer equipo, Giuliano ha tenido que lidiar con la etiqueta de ser “el hijo del Cholo”. Muchos cuestionaron su llegada, argumentando que su presencia en el plantel respondía más a su apellido que a su calidad. Sin embargo, su desempeño sobre el campo ha despejado todas las dudas.

El delantero argentino tuvo un inicio de temporada complicada, con pocos minutos y un equipo que no encontraba su mejor versión. A pesar de esto, nunca bajó los brazos y siguió trabajando con la misma entrega que lo ha caracterizado desde sus inicios en la cantera rojiblanca.

💣🚨 MAJOR BREAKING: Pablo Barrios and Giuliano Simeone are close to renewing their contracts with Atletico Madrid.

Barrios' renewal is more advanced than Gulliano's, but there is optimism for both to renew in the next few weeks or months.

— Atletico Universe (@atletiuniverse) February 8, 2025