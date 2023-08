Gloria y tragedia: festejaba el campeonato del mundo y se enteró del fallecimiento de su padre A Olga Carmona, autora del gol del triunfo para España, le comunicaron la triste noticia horas después del juego

Quizá el día más feliz de la jugadora española Olga Carmona es también el más triste. A veces la vida se empeña en ponernos en frente situaciones en las que uno no sabe cómo continuar. Hoy Olga marco el único gol que le dió la victoria y el campeonato mundial a España y apenas terminado el encuentro se enteró de la triste noticia

Alrededor de las 22:00 horas, la Real Federación Española de Fútbol ha dado conocer el fallecimiento del padre de Olga Carmona. Su muerte se produjo en la madrugada del pasado viernes al sábado, aunque la jugadora de España se enteró de la noticia este domingo horas después de haber sido la gran protagonista de la final contra Inglaterra al haber marcado el gol que servía a la Selección para conquistar el Mundial. Después fue designada como mejor jugadora de la final. Ya había sido la heroína antes en las semifinales contra Suecia.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, fue el comunicado que la Federación publicó en sus redes sociales.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Horas después de que se conociese la noticia, la futbolista publicó un emotivo mensaje en las redes sociales. “Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió en Twitter la jugadora del Real Madrid.

Por su parte, el club blanco también lanzó un mensaje de ánimo para su futbolista: “El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.