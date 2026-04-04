Haaland despertó con un hat trick y el City aplastó al Liverpool 4-0 en la FA Cup El noruego rompió una sequía goleadora alarmante con dos tantos de jugada abierta y uno de penal para liderar la goleada en cuartos de final. Manchester City, además, hizo historia al lograr la racha de victorias consecutivas más larga en la FA Cup en más de 140 años.

Manchester, 4 de abril de 2026 — El Etihad Stadium fue un infierno para el Liverpool. Manchester City goleó 4-0 a los Reds en los cuartos de final de la FA Cup 2025/26 con una exhibición demoledora liderada por Erling Haaland, quien firmó un hat trick que no solo selló la clasificación a semifinales, sino que puso fin a una de las sequías más comentadas de su carrera.

El gigante noruego despertó de la pesadilla

Las estadísticas previas al partido eran elocuentes y preocupantes: Haaland acumulaba 41 remates en 12 partidos con apenas un gol de jugada abierta. El delantero más letal de la Premier League en temporadas anteriores se había convertido en un tema de debate constante. ¿Estaba en crisis? ¿Le pesaba la temporada? Las dudas se acumulaban como sus disparos sin destino de red.

Este sábado, el noruego respondió con la contundencia que lo hizo famoso. Dos de sus tres goles llegaron desde el juego, rompiendo de manera categórica esa mala racha que lo perseguía desde hacía semanas. El tercero, de penal, completó un hat trick que devolvió la sonrisa al gigante de 1,94 metros y silenció a todos los escépticos.

Haaland no solo marcó: jugó con una intensidad y una determinación que no se le veían desde hacía rato. Cada movimiento en el área fue una declaración de intenciones. Cada definición, un recordatorio de por qué es considerado uno de los mejores centrodelanteros del mundo.

Un City imparable: récord histórico en la FA Cup

Pero la goleada ante Liverpool no fue solo la fiesta de Haaland. Manchester City logró un hito que llevaba más de 140 años sin dueño en el fútbol inglés.

Según informó Sports Mole en la previa del encuentro, el City tenía la oportunidad de romper un récord de 145 años en la FA Cup al clasificarse a su octava semifinal consecutiva del torneo más antiguo del mundo. Ningún equipo lo había conseguido desde los tiempos de los Wanderers y Blackburn Rovers en la década de 1880, cuando el fútbol inglés daba sus primeros pasos organizados.

Con la victoria de hoy, los de Pep Guardiola lo lograron. Ocho semifinales de FA Cup al hilo, una marca que refleja la consistencia extraordinaria del proyecto citizen en la copa doméstica, incluso en una temporada que ha tenido sus altibajos en la Premier League y en la Champions League.

Como señaló CNA, Guardiola había declarado en conferencia de prensa que la FA Cup es la competición que más orgullo le genera desde su llegada al club en 2016. Este sábado, ese orgullo se multiplicó.

Liverpool, en caída libre

Para los Reds, el panorama es desolador. El equipo llegó al Etihad diezmado por las lesiones — se hablaba de hasta nueve ausencias según Liverpool.com — y se notó desde el primer minuto. Sin capacidad de reacción, sin profundidad y sin respuestas defensivas ante la avalancha citizen, Liverpool quedó eliminado de la que, según muchos analistas, era la copa con más chances reales de levantar esta temporada.

El propio podcast The Late Challenge de BBC Radio Merseyside había señalado antes del partido que la FA Cup era “el trofeo que Liverpool tiene más probabilidades de ganar” esta temporada. Esa ilusión duró exactamente 90 minutos en Manchester.

El contexto: un City que levanta vuelo

La goleada se enmarca en un momento de resurgimiento para el City. Apenas 12 días antes, el equipo de Guardiola había levantado la Carabao Cup tras vencer a Arsenal en la final con goles de Nico O’Reilly, según reportó Planet Football. Fue el noveno título de Liga de la Copa para el club y el sexto de la era Guardiola.

Ahora, con la semifinal de FA Cup asegurada, el City mantiene viva la posibilidad de un doblete copero que le daría brillo a una temporada que, como el propio Haaland reconoció semanas atrás en declaraciones a la BBC, ha sido “dura” y por momentos “horrible”.

Manchester City avanza. Haaland volvió. Y Liverpool se queda sin respuestas.