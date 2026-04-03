Premier League: la recta final arde entre el título, Europa y un descenso histórico A siete fechas del cierre de la temporada 2025/26, la Premier League ofrece un desenlace apasionante en todos los frentes. Arsenal acaricia la gloria, la Champions League es un caos de seis equipos y Tottenham pelea por no caer al Championship. Las estrellas, mientras tanto, regresan de la fecha FIFA con más dudas que certezas.

Arsenal, entre la ilusión y la enfermería

Con 70 puntos en 31 jornadas y nueve de ventaja sobre el Manchester City, el Arsenal de Mikel Arteta está a cinco victorias de ser campeón por primera vez desde los Invencibles de 2004. Pero la pausa internacional dejó un panorama alarmante: según BBC Sport, once jugadores se retiraron de sus selecciones durante la ventana de marzo, casi la mitad de las 23 bajas totales en toda la Premier.

William Saliba (tobillo, Francia) y Gabriel (rodilla, Brasil) arrastraban molestias desde la derrota en la final de la Carabao Cup ante el City. Declan Rice abandonó la concentración de Inglaterra en menos de 24 horas; Thomas Tuchel confirmó que presentaba “un claro malestar” desde hacía semanas. Bukayo Saka fue liberado junto a él. Noni Madueke sufrió una lesión de rodilla en el amistoso contra Uruguay y fue visto con rodillera ortopédica.

La lista se completa con Martin Odegaard (Noruega), Jurrien Timber (Países Bajos), Leandro Trossard (Bélgica), Eberechi Eze (Inglaterra), Piero Hincapié (Ecuador) y Martín Zubimendi, quien según ESPN fue el décimo gunner en retirarse por un problema de rodilla con España. La BBC se preguntó si se trata de una crisis real o de cautela estratégica con tanto en juego. Arteta deberá armar un rompecabezas cuando reciba al Bournemouth en la jornada 32._

Manchester City: Haaland listo, Foden en caída libre

A nueve puntos del líder y con un partido menos, el City de Guardiola —campeón de la Carabao Cup tras vencer 2-0 al Arsenal— necesita la perfección y tiene pendiente el cruce directo con los Gunners.

Erling Haaland generó alarma al visitar al doctor Ramón Cugat en Barcelona y ausentarse del partido de Noruega ante Países Bajos, pero el seleccionador Solbakken aclaró que fue descanso planificado y lo puso de titular ante Suiza. Se espera que esté disponible para el duelo de FA Cup contra Liverpool este sábado y para la recta final de la liga.

Phil Foden, en cambio, atraviesa su peor momento. Sin completar un partido de liga desde enero, fue titular en los amistosos de Inglaterra contra Uruguay y Japón pero salió a la hora en ambos sin gravitar. Tuchel fue lapidario: “No es una garantía que vaya al Mundial. Es excelente en los entrenamientos pero no logra trasladarlo al campo”. John Stones también quedó en duda tras un golpe en un entrenamiento con la selección.

Bruno Fernandes, recargado con Portugal

En la vereda opuesta de Manchester, Bruno Fernandes regresa en estado de gracia. El capitán del United lideró a Portugal en el empate 0-0 ante México y en la victoria 2-0 sobre Estados Unidos, donde brilló con una asistencia de taco espectacular para Trincao.

Elegido Jugador del Mes de marzo con dos goles, tres asistencias y tres premios al mejor del partido, el portugués superó el récord de asistencias en una temporada de Premier para un jugador del United, marca que pertenecía a David Beckham desde 1999/2000. Es firme candidato al Jugador de la Temporada. Con 55 puntos y tercero en la tabla, el United de Michael Carrick apunta a la Champions y no descarta soñar más alto si Arsenal tropieza.

La batalla por Europa: seis equipos en un pañuelo

Detrás del City (61) y el United (55), Aston Villa ocupa el cuarto puesto con 54 puntos y, según Birmingham Live, tiene el calendario más favorable para volver a la Champions: con cuatro victorias más, la clasificación estaría sellada.

Liverpool (49 puntos, quinto) vive una temporada decepcionante como campeón defensor. Mohamed Salah, quien confirmó que esta será su última campaña en Anfield, sigue siendo el referente ofensivo a sus 33 años. Andy Robertson lo resumió: “Mo nos cargó en su espalda muchas veces”. La pregunta es si podrá hacerlo una vez más.

Chelsea (48, sexto) pasó del alivio al drama: tras el despido de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, encadenó seis victorias en siete partidos, pero cuatro derrotas consecutivas en marzo, la eliminación de Champions ante el PSG y rumores de conflictos internos hundieron el ánimo en Stamford Bridge.

Más abajo, Brentford y Everton (46 cada uno) son la gran sorpresa, con figuras como Igor Thiago y Antoine Semenyo. Según BBC Sport, la carrera por la Champions se convirtió en “la que nadie quiere ganar” porque Villa, Liverpool y Chelsea no paran de ceder puntos. Fulham (44), Brighton (43), Sunderland (43) y Newcastle (42) mantienen esperanzas matemáticas, en una temporada donde hasta once equipos ingleses podrían clasificar a Europa._

Descenso: Tottenham al borde del precipicio

Hace un año, nadie habría creído que Tottenham pelearía por no descender. Hoy los Spurs están 17mos, a un solo punto de la zona roja y con su tercer entrenador de la temporada. Tras la destitución de Igor Tudor —que duró apenas seis semanas—, el club contrató a Roberto De Zerbi con un contrato de cinco años y sin cláusula de descenso. El italiano, que brilló en Brighton, tiene siete partidos para evitar la catástrofe. Debuta el 12 de abril ante Sunderland.

Según Opta, citado por The Standard, las probabilidades de descenso de los Spurs son del 25,87%. No es una sentencia, pero tampoco invita a la calma.

Debajo, Nottingham Forest (cuarto entrenador en la temporada) y West Ham pelean punto a punto por escapar del fondo. Leeds United, 15mo con 33 puntos, se acercó peligrosamente a la zona roja tras una racha negativa y queda a apenas cuatro puntos del descenso. Wolverhampton y Burnley parecen condenados al Championship, pero la verdadera batalla es entre Tottenham, Forest, West Ham y Leeds por las dos plazas restantes de salvación.

Lo que viene: siete finales

La Premier regresa con la jornada 32. Arsenal recibe al Bournemouth con la obligación de mantener su colchón. El City enfrenta a Liverpool en FA Cup este sábado y tiene pendiente el duelo directo con los Gunners. En la zona media, Villa, Liverpool, Chelsea, Brentford y Everton se juegan los millones de la Champions en un sprint sin margen de error. Y abajo, De Zerbi prepara su primera arenga en Tottenham mientras Forest, West Ham y Leeds saben que cualquier tropiezo puede ser el último.

La temporada 2025/26 prometía ser especial. A siete fechas del final, está cumpliendo con creces.