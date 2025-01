Horas decisivas para la vuelta de Paredes a Boca Juniors: ¿Se acerca su regreso? El mediocampista argentino mostró su frustración en el triunfo de la Roma y su futuro en el club italiano sigue en duda, mientras Boca Juniors lo espera.

Leandro Paredes vive momentos de incertidumbre en su carrera. Aunque su equipo, la Roma, obtuvo un sólido triunfo por 2-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Europa League, el mediocampista argentino dejó la cancha visiblemente molesto tras ser reemplazado por Bryan Cristante a los 15 minutos del segundo tiempo. Su reacción no pasó desapercibida y encendió aún más los rumores sobre una posible salida rumbo a Boca Juniors, club que lo busca como fichaje estrella en este mercado.

Una salida en puerta y la bronca de Paredes

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 no escondió su enojo al ver su número en el tablero de cambios. Se quitó los guantes con fastidio, saludó rápidamente a Cristante y, al llegar al banco de suplentes, pateó una botellita en el césped, dejando en claro su descontento. Todo esto ocurrió ante la atenta mirada del técnico de la Roma, Claudio Ranieri, quien días atrás había asegurado que no obstaculizaría la salida de Paredes si el jugador decidía marcharse.

🤬🇦🇷 La CALENTURA de Leandro Paredes al salir REEMPLAZADO en el partido de la Roma.pic.twitter.com/WG0vDwLZxL — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 30, 2025

“Si él no quiere quedarse, no detendré a nadie”, dijo Ranieri en conferencia de prensa. Tras el partido, el entrenador reiteró su postura:

“Me entristecería perder a un campeón del mundo como Paredes, pero entiendo las necesidades de cada jugador y su familia. Sin embargo, él no me ha dicho nada sobre Boca.”

Boca Juniors espera la decisión final

A pesar de que el mercado de pases en Argentina cierra este viernes, Boca tiene más tiempo para negociar debido al préstamo de Mauricio Benítez al Royal Antwerp de Bélgica, lo que le permite extender su búsqueda hasta marzo. Juan Román Riquelme, vicepresidente del club xeneize, ya le habría comunicado a Paredes que hable con Ranieri para intentar forzar su salida, pero por el momento no hubo avances concretos.

Paredes, por su parte, sigue siendo titular en la Roma y compartió el once inicial con otro campeón del mundo, Paulo Dybala, quien también fue sustituido en los minutos finales.

El triunfo de la Roma y el futuro en la Europa League

Más allá de la polémica, la Roma se impuso con goles de Angeliño en el cierre del primer tiempo y de Eldor Shomurodov en la segunda mitad, logrando un resultado importante en un Estadio Olímpico colmado. Con este triunfo, el conjunto italiano finalizó en la 15ª posición con 12 puntos, asegurando su participación en el repechaje junto a equipos como Ajax, Porto, Galatasaray y Fenerbahce.

Mientras tanto, el Eintracht Frankfurt, con 16 unidades, avanzó directamente a los octavos de final junto a clubes como Manchester United, Tottenham, Lazio y Athletic de Bilbao.

El pase de Leandro Paredes. 🎩🇦🇷pic.twitter.com/jda7yIIw4w — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 30, 2025

¿Se dará el regreso de Paredes a Boca?

Con el correr de los días, Boca Juniors seguirá insistiendo para concretar el regreso de Paredes, quien dejó el club en 2014 para dar el salto al fútbol europeo. Todo dependerá de su decisión y de las negociaciones con la Roma, pero su reacción en el último partido deja entrever que el argentino podría estar cada vez más cerca de un cambio de rumbo en su carrera.