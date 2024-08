El Aston Villa, equipo que milita en la Premier League había comprado a Cameron Archer, pero luego de unas cuantos días se vio obligado a venderlo nuevamente. ¿A que se debe la decisión que tomó el equipo de Birmingham? El Fair Play Financiero.

El Fair Play Financiero de la Premier League tiene como objetivo asegurar que los clubes no gasten más de lo que ganan y que mantengan un déficit bajo en un periodo de tres temporadas. Para cumplir con estas normativas, algunos clubes, como Aston Villa, implementan estrategias para ajustar sus gastos y balances de manera eficiente.

Aston Villa can confirm that Cameron Archer has joined Southampton for an undisclosed fee.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 16, 2024