El Portman Road Stadium se prepara para recibir este sábado 22 de febrero de 2025 a las 12:00 horas un choque de contrastes entre el Ipswich Town y el Tottenham Hotspur. Mientras los locales intentarán frenar la ofensiva rival con un esquema defensivo de cinco zagueros, los ‘Spurs’ confían en su ataque tridente para imponer condiciones en un partido que puede marcar el futuro de ambos equipos en la Premier League.

El técnico Kieran McKenna sabe que se enfrenta a un rival superior en cuanto a plantilla y poder ofensivo, por lo que apostará por un 5-4-1, buscando orden defensivo y salidas rápidas al contraataque.

Our last meeting with Spurs. ⏪ What a day in the capital. 👊#IPSTOT 🔜 pic.twitter.com/BbyXTtUGq1

— Ipswich Town (@IpswichTown) February 21, 2025