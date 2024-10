Desde su regreso al Chelsea, João Félix ha vivido una montaña rusa de emociones. Lo que comenzó con la esperanza renovada de destacar en la Premier League, ha sido un desafío constante para el portugués. A pesar de su gol en su redebut ante el Wolverhampton, el exjugador del Atlético de Madrid ha visto cómo sus minutos en el campo han disminuido significativamente, llegando a su punto más bajo durante el último encuentro ante el Liverpool, donde pasó todo el partido en el banquillo.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, ha elogiado en varias ocasiones el trabajo y la actitud de João Félix. Sin embargo, la dura competencia en el equipo, liderada por la estrella emergente Cole Palmer, ha dejado al portugués fuera del once titular en Premier League. Maresca ha sido claro: “João está trabajando muy bien, pero la competencia es altísima”.

El Chelsea cuenta con un plantel repleto de talento joven, y João Félix lo sabe bien. A pesar de la falta de minutos, su mentalidad sigue siendo positiva. Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Conference League contra el Panathinaikos, donde se espera que el portugués sea titular debido a que Cole Palmer no está inscrito en la competición, Félix aprovechó para reivindicarse.

“Nunca me verás dejar de trabajar para alcanzar mis sueños. Es sólo cuestión de tiempo. Conozco mi valor. Confío en mí más que nadie. Un día llegará el momento”, declaró el portugués con firmeza. Estas palabras reflejan su resiliencia y confianza en sí mismo, incluso en un contexto adverso.

João Félix ha disputado hasta ahora 283 minutos en todas las competiciones desde su regreso, sin haber sido titular en la Premier League. Sin embargo, sigue creyendo en su capacidad para marcar la diferencia en el equipo londinense. “Sé lo que puedo hacer y cómo puedo ayudar. Es sólo cuestión de tiempo”, añadió durante la misma rueda de prensa.

João Félix, que ya había pasado una primera etapa en el Chelsea durante la temporada 2022-2023, nunca dejó de soñar con volver a la Premier League. “La vez que dejé el Chelsea en 2023 siempre dije a mi familia y amigos que algún día volvería. A pesar de los malos momentos, me encantó el tiempo que pasé en el club”, confesó. Su regreso se concretó de manera inesperada y rápida durante el pasado verano, cuando en solo tres días, su agente logró cerrar el acuerdo para que el portugués volviera a Stamford Bridge.

Aunque su papel actual en el equipo es limitado, Félix está decidido a aprovechar cada oportunidad que se le presente. Su relación con el técnico Enzo Maresca ha sido positiva desde el principio, y el entrenador italiano ha destacado su trabajo incansable en los entrenamientos, a pesar de no estar jugando tanto como él desearía.

El entrenador del Chelsea no ha dejado de elogiar a João Félix. A pesar de que el portugués no ha sido titular regular, Maresca ha defendido su esfuerzo y actitud. “João, desde que llegó, lo está haciendo muy bien con nosotros. No tengo nada que decir sobre él en términos de cosas malas. Todo lo que puedo decir son cosas buenas”, declaró el técnico.

No obstante, la competencia en el Chelsea es feroz. “Tenemos a João, pero también tenemos más jugadores que no están jugando, no porque no lo estén haciendo bien, sino porque los que están en este momento lo están haciendo muy bien”, explicó Maresca, subrayando la calidad del plantel y la necesidad de mantener un alto nivel de rendimiento.

A pesar de las dificultades actuales, João Félix sigue confiando en que su momento llegará. Su compromiso y su deseo de triunfar en uno de los clubes más importantes del mundo son innegables. Aunque por ahora está a la sombra de jugadores como Cole Palmer, el portugués está decidido a seguir trabajando duro para ganarse un lugar en el once titular.

