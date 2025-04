Brighton y Aston Villa se verán las caras este miércoles en el American Express Community Stadium en el marco de la jornada 30 de la Premier League. Ambos equipos han confirmado sus alineaciones iniciales y buscarán tres puntos vitales en su lucha por las posiciones europeas.

El entrenador de Brighton, Fabian Hürzeler, ha apostado por un esquema 4-2-3-1, priorizando un mediocampo equilibrado y transiciones rápidas por las bandas. Por su parte, Unai Emery mantiene el mismo dibujo táctico para Aston Villa, confiando en la creatividad de John McGinn y el poder ofensivo de Ollie Watkins.

Entrenador: Fabian Hürzeler

Portero: Bart Verbruggen

Defensores: Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Pervis Estupiñán

Mediocampistas: Jack Hinshelwood, Carlos Baleba, Diego Gómez

Delanteros: Yankuba Minteh, João Pedro, Kaoru Mitoma, Danny Welbeck

Suplentes: Brajan Gruda, Simon Adingra, Yasin Ayari, Mats Wieffer, Carl Rushworth, Eiran Cashin

Bajas: Georginio Rutter, Joël Veltman, Tariq Lamptey, Matthew O’Riley, Igor, Adam Webster, Ferdi Kadioglu, Solly March, James Milner, Jason Steele

Entrenador: Unai Emery

Portero: Emiliano Martínez

Defensores: Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne

Mediocampistas: Youri Tielemans, Boubacar Kamara, Morgan Rogers, John McGinn

Delanteros: Marcus Rashford, Ollie Watkins

Suplentes: Axel Disasi, Pau Torres, Marco Asensio, Ian Maatsen, Amadou Onana, Robin Olsen, Lamare Bogarde, Leon Bailey, Jacob Ramsey

Baja: Ross Barkley

