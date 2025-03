Your browser doesn’t support HTML5 audio

A falta de nueve jornadas para el final de LaLiga EA Sports, el Atlético de Madrid se juega este sábado (16:15 horas) mucho más que tres puntos en su visita al RCDE Stadium. Tras la victoria del FC Barcelona ante Osasuna (3-0), el equipo rojiblanco quedó a siete unidades del liderato, una distancia que podría volverse insalvable en caso de un nuevo tropiezo. Enfrente tendrá a un RCD Espanyol que, pese a su posición en la tabla, se hace fuerte en casa y tratará de aprovechar la crisis de los madrileños.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone llega a este compromiso tras un parón de selecciones que sirvió para reflexionar luego de encadenar cuatro partidos sin ganar. Entre esos encuentros se encuentra la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid y la derrota en la última jornada ante el Barcelona (2-4). Este doble golpe fue especialmente duro para el técnico argentino, quien reconoció en rueda de prensa que le afectó profundamente.

“Los primeros días me golpeó mucho, fue un momento complicado. Ante el Barcelona hicimos un grandísimo partido hasta el minuto 75, pero la calidad del rival nos superó. Ahora estamos de vuelta, con energía y ganas de cambiar la situación”, aseguró Simeone.

Ahora, el Atlético busca reencontrarse con la victoria ante un Espanyol que ya le complicó en la primera vuelta, cuando logró sacar un empate sin goles en el Metropolitano gracias a una actuación estelar del portero Joan García, quien detuvo siete disparos claros de gol.

The squad list for Espanyol vs Atleti 👇 pic.twitter.com/kXTUxD7AVT

— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 28, 2025